https://sputnikarabic.ae/20221018/روسكونغريس-تعلن-مشاركة-الكويت-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2023-1069183825.html
"روسكونغريس" تعلن مشاركة الكويت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
"روسكونغريس" تعلن مشاركة الكويت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
أعلنت مؤسسة "روسكونغريس" الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاركة وفد من الكويت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو/حزيران من عام 2023 المقبل. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:04+0000
2022-10-18T12:04+0000
2022-10-18T12:04+0000
روسيا
اقتصاد
العالم العربي
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وجاء في بيان مؤسسة "روسكونغريس" الروسية: "ناقش المشاركون في الاجتماع قضايا الساعة المتعلقة بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين".وأوضح البيان أن كوبياكوف شدد على أهمية مشاركة الوفود الكويتية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنتدى الاقتصادي الشرقي في عام 2023، لتعريف السوق الروسية بالمشاريع الكويتية. كما أشار إلى أهمية مشاركة شباب متخصصين وعلماء من الكويت في دورات الشباب الخاصة بهذه المنتديات.ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منبرا للحوار حول القضايا العالمية الملحة والرئيسية، كما يمكن اعتباره منصة لتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين روسيا والكويت ودول العالم.يذكر أن مؤسسة "روسكونغريس" الروسية، هي مؤسسة متخصصة بالتنمية وذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للفعاليات الروسية والدولية والمؤتمرات والمعارض والأعمال التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية وغيرها من الفعاليات المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220618/سفير-البحرين-لدى-روسيا-يجتمع-بمستشار-الرئيس-الروسي-1063831315.html
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روسيا, اقتصاد, العالم العربي
روسيا, اقتصاد, العالم العربي
"روسكونغريس" تعلن مشاركة الكويت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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أعلنت مؤسسة "روسكونغريس" الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاركة وفد من الكويت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو/حزيران من عام 2023 المقبل.
وجاء في بيان مؤسسة "روسكونغريس" الروسية: "ناقش المشاركون في الاجتماع قضايا الساعة المتعلقة بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين".
وتابع البيان: "اتفق الطرفان على عقد فعاليات تجارية وثقافية مشتركة في إطار الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والكويت، التي سيتم الاحتفال بها في مارس/آذار 2023. ومن المقرر أن يشارك وفد من الكويت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023".
وأوضح البيان أن كوبياكوف شدد على أهمية مشاركة الوفود الكويتية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
والمنتدى الاقتصادي الشرقي في عام 2023، لتعريف السوق الروسية بالمشاريع الكويتية. كما أشار إلى أهمية مشاركة شباب متخصصين وعلماء من الكويت في دورات الشباب الخاصة بهذه المنتديات.
ونقل البيان عن كوبياكوف، قوله: "أولا وقبل كل شيء، من الضروري إبرام اتفاق أو مذكرة تعاون لتنظيم مشاركة كبار رجال الأعمال والقادة الشباب في الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي، لجعل المنتديات مكانا للاجتماع السنوي للشركات الكبيرة وسلطات البلدين في السنوات اللاحقة. في المستقبل، يمكن تنظيم بعثات تجارية مماثلة بمشاركة وفود من محافظات الكويت، إلى مناطق أخرى من روسيا بدعم من مؤسسة روسكونغريس".
ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منبرا للحوار حول القضايا العالمية الملحة والرئيسية، كما يمكن اعتباره منصة لتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين روسيا والكويت ودول العالم
.
يذكر أن مؤسسة "روسكونغريس" الروسية، هي مؤسسة متخصصة بالتنمية وذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للفعاليات الروسية والدولية والمؤتمرات والمعارض والأعمال التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية وغيرها من الفعاليات المختلفة.