https://sputnikarabic.ae/20221018/روسيا-تغرم-أمازون-65-ألف-دولار-لرفضها-حذف-مواد-محظورة-1069188449.html
روسيا تغرم "أمازون" 65 ألف دولار لرفضها حذف مواد محظورة
روسيا تغرم "أمازون" 65 ألف دولار لرفضها حذف مواد محظورة
فرضت محكمة تاغانسكي الجزئية في موسكو، اليوم الثلاثاء، غرامة إجمالية قدرها 64800 دولار على شركة "أمازون" الأمريكية، بسبب رفضها حذف محتوى محظور يتعلق بالعقاقير... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:55+0000
2022-10-18T12:55+0000
2022-10-18T12:55+0000
شركة أمازون
مجتمع
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال قاضي المحكمة، تيمور فخرمييف، في الجلسة: "أدين موقع "أمازون" بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من القانون الروسي للمخالفات الإدارية، وتفرض المحكمة عقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها مليون روبل".وتم وضع البروتوكول ضد "أمازون" لرفضها حذف البيانات التي تصور أساليب الانتحار على شبكة اجتماعية تمتلكها.وتعد هذه هي الغرامة الأولى من نوعها لشركة "أمازون" الأمريكية في روسيا.كما صدرت غرامة أخرى قدرها 3 ملايين روبل لشركة "أمازون"، في جلسة استماع بعد ذلك بوقت قصير، بسبب رفضها إزالة المحتوى المتعلق بطرق شراء أو توزيع العقاقير غير المشروعة.ووفقا لملفات القضية، فقد أرسلت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية "روسكومنادزور" تحذيرات إلى شركة "أمازون" من أجل حذف المواد غير القانونية 19 مرة في قضية طرق الانتحار، و21 مرة في قضية المخدرات غير المشروعة.ويبلغ الحد الأقصى للغرامة عن كلتا الجريمتين مجتمعتين بموجب القانون الروسي، 12 مليون روبل.
https://sputnikarabic.ae/20220706/بريطانيا-تحقق-في-انتهاكات-محتملة-من-أمازون-لقواعد-مكافحة-الاحتكار-1064729115.html
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شركة أمازون, مجتمع, روسيا
شركة أمازون, مجتمع, روسيا
روسيا تغرم "أمازون" 65 ألف دولار لرفضها حذف مواد محظورة
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فرضت محكمة تاغانسكي الجزئية في موسكو، اليوم الثلاثاء، غرامة إجمالية قدرها 64800 دولار على شركة "أمازون" الأمريكية، بسبب رفضها حذف محتوى محظور يتعلق بالعقاقير غير القانونية وأساليب الانتحار.
موسكو - سبوتنيك. وقال قاضي المحكمة، تيمور فخرمييف، في الجلسة: "أدين موقع "أمازون" بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من القانون الروسي للمخالفات الإدارية، وتفرض المحكمة عقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها مليون روبل".
وتم وضع البروتوكول ضد "أمازون" لرفضها حذف البيانات التي تصور أساليب الانتحار على شبكة اجتماعية تمتلكها.
وتعد هذه هي الغرامة الأولى من نوعها لشركة "أمازون" الأمريكية في روسيا.
كما صدرت غرامة أخرى قدرها 3 ملايين روبل لشركة "أمازون"، في جلسة استماع بعد ذلك بوقت قصير، بسبب رفضها إزالة المحتوى المتعلق بطرق شراء أو توزيع العقاقير غير المشروعة.
ووفقا لملفات القضية، فقد أرسلت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية "روسكومنادزور" تحذيرات إلى شركة "أمازون" من أجل حذف المواد غير القانونية 19 مرة في قضية طرق الانتحار، و21 مرة في قضية المخدرات غير المشروعة.
ويبلغ الحد الأقصى للغرامة عن كلتا الجريمتين مجتمعتين بموجب القانون الروسي، 12 مليون روبل.