https://sputnikarabic.ae/20221018/روسيا-تنظم-اجتماعا-حول-أنشطة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا--1069211984.html
روسيا تنظم اجتماعا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
روسيا تنظم اجتماعا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
قال نائب رئيس الوفد الروسي في لجنة الأمم المتحدة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا ستعقد اجتماعا تشاوريا بموجب اتفاقية الأسلحة... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T23:33+0000
2022-10-18T23:33+0000
2022-10-18T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماما أي شكوك بشأن هذه الأنشطة، وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".وقال الممثل الأمريكي في اللجنة الأولى إن مزاعم روسيا حول أنشطة الولايات المتحدة في أوكرانيا "لا أساس لها من الصحة".وقدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في عدة مناسبات أدلة على استخدام الولايات المتحدة للمرافق البيولوجية في أوكرانيا لغرض إجراء تجارب على عوامل مختلفة.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت وزارة الدفاع الروسية في جنيف أدلة على النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220618/حقوق-المستهلك-الروسية-المختبرات-الحيوية-في-أوكرانيا-تشكل-خطرا-على-الأمن-البيولوجي-العالمي-1063800685.html
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روسيا
روسيا تنظم اجتماعا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
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قال نائب رئيس الوفد الروسي في لجنة الأمم المتحدة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا ستعقد اجتماعا تشاوريا بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لمناقشة أنشطة الولايات المتحدة في المختبرات العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماما أي شكوك بشأن هذه الأنشطة، وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".
وقال الممثل الأمريكي في اللجنة الأولى إن مزاعم روسيا حول أنشطة الولايات المتحدة في أوكرانيا "لا أساس لها من الصحة".
وقدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في عدة مناسبات أدلة على استخدام الولايات المتحدة للمرافق البيولوجية في أوكرانيا لغرض إجراء تجارب على عوامل مختلفة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت وزارة الدفاع الروسية في جنيف أدلة على النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة
في أوكرانيا.