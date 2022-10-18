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https://sputnikarabic.ae/20221018/شركة-فرنسية-تعترف-بدفع-أموال-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-سوريا-1069197729.html
شركة فرنسية تعترف بدفع أموال لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا
شركة فرنسية تعترف بدفع أموال لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا
أقرت شركة "لافارج" للإسمنت، اليوم الثلاثاء، بالذنب، ووافقت على دفع غرامة قدرها 777.8 مليون دولار لتسوية تهمة جنائية فيدرالية أمام القضاء الأمريكي تتعلق... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:32+0000
2022-10-18T15:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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كان الاعتراف في محكمة بروكلين الفيدرالية، اليوم، هو المرة الأولى التي تقر فيه شركة بالذنب في الولايات المتحدة بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية. دفعت "لافارج" ما يقرب من 17 مليون دولار للتنظيم بين أغسطس/ آب 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2014، بحسب شبكة "سي إن بي سي"."لافارج"، التي أصبحت جزءا من شركة "هولسيم" المدرجة في بورصة سويسرا عام 2015، تواجه أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في باريس لإبقائها مصنعا يعمل في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام إلى شركة "لافارج" وفرعها في سوريا في المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين، نيويورك، بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، لا يزال مستمرا. لم يوجه الاتهام لأي فرد.وقالت الشركة في بيان لها إنها وفرعها في سوريا أقرا بالمسؤولية عن أفعال المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكا صارخا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة "لافارج"وأضافت: "نأسف بشدة لحدوث هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة". فيما قالت "هولسيم" إنها تدعم اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه "لافارج" مع الوزارة.وتابعت في بيان منفصل: "لم يكن أي من السلوك يتعلق بشركة هولسيم، التي لم تعمل أبدا في سوريا، أو أي عمليات أو موظفين لشركة لافارج في الولايات المتحدة، وهو يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله هولسيم".اتهمت السلطات الفرنسية "لافارج" في 2018 فيما يتعلق بمدفوعات "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وقالت "لافارج" في بيانها، الثلاثاء، إنها "تواصل التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية في تحقيقاتها في السلوك وستدافع عن نفسها ضد أي إجراءات قضائية تعتبرها غير مبررة في الإجراءات الفرنسية".
https://sputnikarabic.ae/20210907/المحكمة-الفرنسية-العليا-ترفض-إسقاط-تهمة-التواطؤ-في-جرائم-ضد-الإنسانية-بسوريا-عن-لافارج-1050074026.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

شركة فرنسية تعترف بدفع أموال لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

15:32 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / Saul Loebالمحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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أقرت شركة "لافارج" للإسمنت، اليوم الثلاثاء، بالذنب، ووافقت على دفع غرامة قدرها 777.8 مليون دولار لتسوية تهمة جنائية فيدرالية أمام القضاء الأمريكي تتعلق بمدفوعات الشركة الفرنسية إلى تنظيم "داعش" الإرهابي للحفاظ على مصنع إسمنت يعمل في سوريا.
كان الاعتراف في محكمة بروكلين الفيدرالية، اليوم، هو المرة الأولى التي تقر فيه شركة بالذنب في الولايات المتحدة بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية. دفعت "لافارج" ما يقرب من 17 مليون دولار للتنظيم بين أغسطس/ آب 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2014، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
"لافارج"، التي أصبحت جزءا من شركة "هولسيم" المدرجة في بورصة سويسرا عام 2015، تواجه أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في باريس لإبقائها مصنعا يعمل في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام إلى شركة "لافارج" وفرعها في سوريا في المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين، نيويورك، بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، لا يزال مستمرا. لم يوجه الاتهام لأي فرد.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2021
المحكمة الفرنسية العليا ترفض إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا عن "لافارج"
7 سبتمبر 2021, 14:33 GMT
وقالت الشركة في بيان لها إنها وفرعها في سوريا أقرا بالمسؤولية عن أفعال المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكا صارخا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة "لافارج"
وأضافت: "نأسف بشدة لحدوث هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة". فيما قالت "هولسيم" إنها تدعم اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه "لافارج" مع الوزارة.
وتابعت في بيان منفصل: "لم يكن أي من السلوك يتعلق بشركة هولسيم، التي لم تعمل أبدا في سوريا، أو أي عمليات أو موظفين لشركة لافارج في الولايات المتحدة، وهو يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله هولسيم".
اتهمت السلطات الفرنسية "لافارج" في 2018 فيما يتعلق بمدفوعات "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وقالت "لافارج" في بيانها، الثلاثاء، إنها "تواصل التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية في تحقيقاتها في السلوك وستدافع عن نفسها ضد أي إجراءات قضائية تعتبرها غير مبررة في الإجراءات الفرنسية".
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