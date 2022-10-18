https://sputnikarabic.ae/20221018/صحيفة-تقول-إن-لابيد-وكوليبا-سيبحثان-تزويد-كييف-بأنظمة-دفاع-جوي-1069207360.html

صحيفة تقول إن لابيد وكوليبا سيبحثان تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

صحيفة تقول إن لابيد وكوليبا سيبحثان تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بعد غد الخميس، في نقاش سيتطرق إلى بحث توريد أنظمة دفاع جوي... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T19:36+0000

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تل أبيب - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر في قوات الأمن الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يناشد كوليبا إسرائيل رسميا لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. وبحسب المصدر، فإن الطلب لن يتم تنفيذه في المستقبل القريب.أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.وقال كوليبا على الإنترنت: "توجهت أمس إلى دول الاتحاد الأوروبي بطلب لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وهذا الموضوع يثيره باستمرار رئيس أوكرانيا، ووزير الدفاع في إطار صيغة ’رامشتاين’. كما نخاطب الولايات المتحدة ونعمل جميعا بنشاط على هذا الموضوع".وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة.. سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع على الإنترنت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، من الدول الغربية تزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.شنت روسيا غارات جوية على البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي تشير أصابع الاتهام فيه إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية.قال الرئيس فلاديمير بوتين بعد الهجوم، إن كييف، من خلال أنشطتها الإرهابية المستمرة، تضع نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية بغضا، وتعهد بالرد بقسوة على مثل هذه الجرائم.

https://sputnikarabic.ae/20221015/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تهدد-بشكل-خطير-مقاتلات-إف-35--1069051728.html

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