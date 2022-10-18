عاصفة رملية تغطي سماء الرقة

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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد برتقالية في مخيم "سهلة البنات" للاجئين، خلال العاصفة الرملية التي غطت سماء الرقة يوم أمس الاثنين.