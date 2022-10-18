عاصفة رملية تغطي سماء الرقة

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
طفل يشرب من قنينة وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
طفل يشرب من قنينة وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
شاب يحمل أمتعته وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
شاب يحمل أمتعته وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
امرأة تطبخ وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
امرأة تطبخ وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
صبي يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
صبي يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
فتاة تغطي وجهها وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
فتاة تغطي وجهها وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
شاب يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
شاب يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.