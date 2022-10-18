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https://sputnikarabic.ae/20221018/عاصفة-رملية-تغطي-سماء-الرقة-1069184946.html
عاصفة رملية تغطي سماء الرقة
عاصفة رملية تغطي سماء الرقة
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد برتقالية في مخيم "سهلة البنات" للاجئين، خلال العاصفة الرملية التي غطت سماء الرقة يوم أمس الاثنين. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار سوريا اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار سوريا اليوم

عاصفة رملية تغطي سماء الرقة

14:50 GMT 18.10.2022
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد برتقالية في مخيم "سهلة البنات" للاجئين، خلال العاصفة الرملية التي غطت سماء الرقة يوم أمس الاثنين.
© AFP 2022 / Delil Souleiman

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

طفل يشرب من قنينة وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

طفل يشرب من قنينة وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

طفل يشرب من قنينة وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

شاب يحمل أمتعته وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

شاب يحمل أمتعته وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

شاب يحمل أمتعته وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

امرأة تطبخ وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

امرأة تطبخ وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

امرأة تطبخ وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

صبي يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

صبي يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

صبي يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

فتاة تغطي وجهها وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

فتاة تغطي وجهها وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

فتاة تغطي وجهها وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

شاب يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

شاب يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

شاب يمشي وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

أطفال يلعبون وسط عاصفة رملية في مخيم سهل البنات للنازحين في ريف الرقة شمالي سوريا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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