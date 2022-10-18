https://sputnikarabic.ae/20221018/غروسي-يقول-إن-اتفاق-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-ممكن-قبل-نهاية-العام-1069166926.html
غروسي يقول إن اتفاق لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه ممكن قبل نهاية العام
غروسي يقول إن اتفاق لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه ممكن قبل نهاية العام
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T02:15+0000
2022-10-18T02:15+0000
2022-10-18T02:15+0000
وكالة الطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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وأضاف غروسي، "أعتقد أن هذا ممكن. أجرينا حوارا جيدا للغاية مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ومع الرئيس زيلينسكي".كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أمس الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.التقى غروسي مع الرئيس الروسي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20221017/غروسي-يقول-إنه-يريد-لقاء-بوتين-مرة-أخرى-في-أقرب-وقت-ممكن-1069166009.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
وكالة الطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
وكالة الطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
غروسي يقول إن اتفاق لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه ممكن قبل نهاية العام
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحلول نهاية العام.
وأضاف غروسي، "أعتقد أن هذا ممكن. أجرينا حوارا جيدا للغاية مع الرئيس الروسي
(فلاديمير بوتين) ومع الرئيس زيلينسكي".
وشدد "يجب أن يكون هناك اتفاق على المبادئ الأساسية لحماية المحطة.. هذا ممكن نحن بحاجة لمواصلة العمل".
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أمس الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.
التقى غروسي مع الرئيس الروسي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.