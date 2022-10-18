عربي
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/فرض-حظر-جوي-حلم-أوكرانيا-مستحيل-المنال-1069193288.html
فرض حظر جوي... حلم أوكرانيا مستحيل المنال
فرض حظر جوي... حلم أوكرانيا مستحيل المنال
تناقش الحلقة من برنامج "بلا قيود": إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا؛ مظاهرات احتجاجية على اتفاق ترسيم الحدود في بيروت؛ البيت الأبيض يستبعد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:38+0000
2022-10-18T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069192680_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a1da6accdb0cc211ab71c9808ae5593d.png
فرض حظر جوي...حلم أوكرانيا مستحيل المنال
فرض حظر جوي...حلم أوكرانيا مستحيل المنال
أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بالبلاد بما في ذلك في العاصمة كييف. فيما أوضح مدير مكتب "نوفوستي" في سوريا ولبنان والموجود حاليا في ميادين القتال، ميخائيل علاء الدين، أن الجيش الروسي يعزز من تواجده قرب نهر دنيبر.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أحمد العناني، لـ"بلا قيود":مليوني طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسةلا تخلّف الحروب والنزاعات غير الدمّار والانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على البلاد، وشعب اليمن يدفع ثمن هذا الصراع طيلة ثماني سنوات لا سيما في الجانبين الغذائي والتعليمي. فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة.حول هذا الموضوع، قال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي لـ "بلا قيـود":كما أشار الأستاذ الشرجبي إلى أنّخبير: سوريا بحاجة القمح وموارد الطاقة من روسياوقعت محافظة نيجني نوفغورود الروسية مع محافظة اللاذقية السورية، اتفاقيات في مجال التعليمن والطب، والزراعة، ومجالات أخرى.حول أهمية هذا التعاون، قال الباحث في العلاقات الاقتصادية والدولية، فريد ميليش، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069192680_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_cfb4f7a4898c7bce7b34dee8fbedd98e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио
راديو, بلا قيود, аудио

فرض حظر جوي... حلم أوكرانيا مستحيل المنال

14:38 GMT 18.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فرض حظر جوي...حلم أوكرانيا مستحيل المنال
تابعنا عبرTelegram
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
تناقش الحلقة من برنامج "بلا قيود": إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا؛ مظاهرات احتجاجية على اتفاق ترسيم الحدود في بيروت؛ البيت الأبيض يستبعد العودة للاتفاق النووي الإيراني؛ تمدد جبهة النصرة في شمال سوريا؛ روسيا تعزز تعاونها الاقتصادي مع السعودية؛ اتفاقية بين روسيا وسوريا لزيادة التبادل التجاري؛ مليوني طفل يمني دون تعليم.
أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بالبلاد بما في ذلك في العاصمة كييف. فيما أوضح مدير مكتب "نوفوستي" في سوريا ولبنان والموجود حاليا في ميادين القتال، ميخائيل علاء الدين، أن الجيش الروسي يعزز من تواجده قرب نهر دنيبر.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أحمد العناني، لـ"بلا قيود":

"إعلان كييف حالة التأهب الجوية، هي رسالة لروسيا وللغرب أيضا، ولكن هذا لن يدفع حلفاء أوكرانيا إلى فرض منطقة حظر جوية كاملة فوقها، لأن هذا يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو ما لا يريده الغرب حتى أننا نلاحظ طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقابلة بوتين، وذلك للتهدئة، وعدم التصعيد باتجاه استخدام السلاح النووي، وربما أيضا حمل معه تساؤلا من الغرب للرئيس بوتين".

مليوني طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة

لا تخلّف الحروب والنزاعات غير الدمّار والانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على البلاد، وشعب اليمن يدفع ثمن هذا الصراع طيلة ثماني سنوات لا سيما في الجانبين الغذائي والتعليمي. فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة.
حول هذا الموضوع، قال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي لـ "بلا قيـود":
"إنّ اليمن وعلى مدى سنوات الصراع، يمر بحصار مستمر وأجواء غير مستقرة ومشكلة التعليم هي أحد المشاكل الطبيعية في البلاد، فهناك أكثر من أربعة ملايين و700 ألف نازح يعانون من التّشرد، والكثير من العائلات اليمنية فقدت عائلها نتيجة الغارات الجوية، واضطر الكثير من الأطفال إلى تحمل مسؤولية أسرهم والبحث عن لقمة العيش وخرجوا إلى سوق العمل بشكل سريع، خاصة والظروف الاقتصادية الصعبة التي أدّت كذلك بالأسر أنفسهم بإيقاف أطفالهم للبحث عن عمل وتأمين قوت اليوم".
كما أشار الأستاذ الشرجبي إلى أنّ
"الحل الوحيد في اليمن هو إيقاف هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار، ومن ثم نبدأ بالبحث عن معالجات لتبعات ما حدث في وطننا طيلة كل هذه السنوات، وقد حذرنا في كثير من تصريحاتنا أن نتائج هذا العدوان كارثية على مستقبل الطفولة في اليمن وسينشأ لدينا جيل مستقبلي فيه الكثير من الأميين، فضلا عن الأطفال المصابين بعاهات وإصابات من الحرب وملايين من المصابين بسوء التغذية".

خبير: سوريا بحاجة القمح وموارد الطاقة من روسيا

وقعت محافظة نيجني نوفغورود الروسية مع محافظة اللاذقية السورية، اتفاقيات في مجال التعليمن والطب، والزراعة، ومجالات أخرى.
حول أهمية هذا التعاون، قال الباحث في العلاقات الاقتصادية والدولية، فريد ميليش، لـ"بلا قيود":
"أهم ما تحتاجه الدول الدواء، والغذاء، وموارد الطاقة، وسوريا بحاجة كبيرة لهم في ظل سيطرة الاحتلال الأمريكي على حقول الطاقة، ونقص هذه المادة، لذلك نحتاج للحلفاء وعلى رأسهم روسيا، كما نحتاج للقمح، لأن السلة السورية من الحبوب تتركز شمالي البلاد، وتقع تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي، أو قوى إرهابية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала