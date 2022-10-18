فرض حظر جوي... حلم أوكرانيا مستحيل المنال
تناقش الحلقة من برنامج "بلا قيود": إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا؛ مظاهرات احتجاجية على اتفاق ترسيم الحدود في بيروت؛ البيت الأبيض يستبعد العودة للاتفاق النووي الإيراني؛ تمدد جبهة النصرة في شمال سوريا؛ روسيا تعزز تعاونها الاقتصادي مع السعودية؛ اتفاقية بين روسيا وسوريا لزيادة التبادل التجاري؛ مليوني طفل يمني دون تعليم.
أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بالبلاد بما في ذلك في العاصمة كييف. فيما أوضح مدير مكتب "نوفوستي" في سوريا ولبنان والموجود حاليا في ميادين القتال، ميخائيل علاء الدين، أن الجيش الروسي يعزز من تواجده قرب نهر دنيبر.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أحمد العناني، لـ"بلا قيود":
"إعلان كييف حالة التأهب الجوية، هي رسالة لروسيا وللغرب أيضا، ولكن هذا لن يدفع حلفاء أوكرانيا إلى فرض منطقة حظر جوية كاملة فوقها، لأن هذا يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو ما لا يريده الغرب حتى أننا نلاحظ طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقابلة بوتين، وذلك للتهدئة، وعدم التصعيد باتجاه استخدام السلاح النووي، وربما أيضا حمل معه تساؤلا من الغرب للرئيس بوتين".
مليوني طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة
لا تخلّف الحروب والنزاعات غير الدمّار والانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على البلاد، وشعب اليمن يدفع ثمن هذا الصراع طيلة ثماني سنوات لا سيما في الجانبين الغذائي والتعليمي. فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة.
حول هذا الموضوع، قال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي لـ "بلا قيـود":
"إنّ اليمن وعلى مدى سنوات الصراع، يمر بحصار مستمر وأجواء غير مستقرة ومشكلة التعليم هي أحد المشاكل الطبيعية في البلاد، فهناك أكثر من أربعة ملايين و700 ألف نازح يعانون من التّشرد، والكثير من العائلات اليمنية فقدت عائلها نتيجة الغارات الجوية، واضطر الكثير من الأطفال إلى تحمل مسؤولية أسرهم والبحث عن لقمة العيش وخرجوا إلى سوق العمل بشكل سريع، خاصة والظروف الاقتصادية الصعبة التي أدّت كذلك بالأسر أنفسهم بإيقاف أطفالهم للبحث عن عمل وتأمين قوت اليوم".
كما أشار الأستاذ الشرجبي إلى أنّ
"الحل الوحيد في اليمن هو إيقاف هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار، ومن ثم نبدأ بالبحث عن معالجات لتبعات ما حدث في وطننا طيلة كل هذه السنوات، وقد حذرنا في كثير من تصريحاتنا أن نتائج هذا العدوان كارثية على مستقبل الطفولة في اليمن وسينشأ لدينا جيل مستقبلي فيه الكثير من الأميين، فضلا عن الأطفال المصابين بعاهات وإصابات من الحرب وملايين من المصابين بسوء التغذية".
خبير: سوريا بحاجة القمح وموارد الطاقة من روسيا
وقعت محافظة نيجني نوفغورود الروسية مع محافظة اللاذقية السورية، اتفاقيات في مجال التعليمن والطب، والزراعة، ومجالات أخرى.
حول أهمية هذا التعاون، قال الباحث في العلاقات الاقتصادية والدولية، فريد ميليش، لـ"بلا قيود":
"أهم ما تحتاجه الدول الدواء، والغذاء، وموارد الطاقة، وسوريا بحاجة كبيرة لهم في ظل سيطرة الاحتلال الأمريكي على حقول الطاقة، ونقص هذه المادة، لذلك نحتاج للحلفاء وعلى رأسهم روسيا، كما نحتاج للقمح، لأن السلة السورية من الحبوب تتركز شمالي البلاد، وتقع تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي، أو قوى إرهابية".
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