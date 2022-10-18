https://sputnikarabic.ae/20221018/فرض-حظر-جوي-حلم-أوكرانيا-مستحيل-المنال-1069193288.html

فرض حظر جوي... حلم أوكرانيا مستحيل المنال

فرض حظر جوي... حلم أوكرانيا مستحيل المنال

تناقش الحلقة من برنامج "بلا قيود": إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا؛ مظاهرات احتجاجية على اتفاق ترسيم الحدود في بيروت؛ البيت الأبيض يستبعد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T14:38+0000

2022-10-18T14:38+0000

2022-10-18T14:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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فرض حظر جوي...حلم أوكرانيا مستحيل المنال فرض حظر جوي...حلم أوكرانيا مستحيل المنال

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بالبلاد بما في ذلك في العاصمة كييف. فيما أوضح مدير مكتب "نوفوستي" في سوريا ولبنان والموجود حاليا في ميادين القتال، ميخائيل علاء الدين، أن الجيش الروسي يعزز من تواجده قرب نهر دنيبر.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أحمد العناني، لـ"بلا قيود":مليوني طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسةلا تخلّف الحروب والنزاعات غير الدمّار والانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على البلاد، وشعب اليمن يدفع ثمن هذا الصراع طيلة ثماني سنوات لا سيما في الجانبين الغذائي والتعليمي. فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة.حول هذا الموضوع، قال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي لـ "بلا قيـود":كما أشار الأستاذ الشرجبي إلى أنّخبير: سوريا بحاجة القمح وموارد الطاقة من روسياوقعت محافظة نيجني نوفغورود الروسية مع محافظة اللاذقية السورية، اتفاقيات في مجال التعليمن والطب، والزراعة، ومجالات أخرى.حول أهمية هذا التعاون، قال الباحث في العلاقات الاقتصادية والدولية، فريد ميليش، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио