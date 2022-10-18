https://sputnikarabic.ae/20221018/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تقومان-بدوريات-فوق-المحيط-الهادئ--1069198104.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "Tu-95MS" تابعتين لقوات الفضاء الروسية بدوريات فوق المحيط الهادئ وبحر بيرينغ وبحر... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:28+0000
2022-10-18T15:28+0000
2022-10-18T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية طويلة المدى من طراز توبوليف 95 إم إس (Tu-95MS) برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ، وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك".وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مدة الرحلة كانت أكثر من 12 ساعة. تم توفير مرافقة مقاتلة من قبل أطقم طائرات ميغ 31 التابعة لأسطول المحيط الهادئ للطيران البحري".
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روسيا, رصد عسكري
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
15:28 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "Tu-95MS" تابعتين لقوات الفضاء الروسية بدوريات فوق المحيط الهادئ وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية طويلة المدى من طراز توبوليف 95 إم إس (Tu-95MS) برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ، وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك".
وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مدة الرحلة كانت أكثر من 12 ساعة. تم توفير مرافقة مقاتلة من قبل أطقم طائرات ميغ 31 التابعة لأسطول المحيط الهادئ للطيران البحري".