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قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تقومان-بدوريات-فوق-المحيط-الهادئ--1069198104.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "Tu-95MS" تابعتين لقوات الفضاء الروسية بدوريات فوق المحيط الهادئ وبحر بيرينغ وبحر... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:28+0000
2022-10-18T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية طويلة المدى من طراز توبوليف 95 إم إس (Tu-95MS) برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ، وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك".وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مدة الرحلة كانت أكثر من 12 ساعة. تم توفير مرافقة مقاتلة من قبل أطقم طائرات ميغ 31 التابعة لأسطول المحيط الهادئ للطيران البحري".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ

15:28 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 18.10.2022)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" و"النصرة" في سوريا
قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "Tu-95MS" تابعتين لقوات الفضاء الروسية بدوريات فوق المحيط الهادئ وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية طويلة المدى من طراز توبوليف 95 إم إس (Tu-95MS) برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ، وبحر بيرينغ وبحر أوخوتسك".
وأوضحت الدفاع الروسية، أن "مدة الرحلة كانت أكثر من 12 ساعة. تم توفير مرافقة مقاتلة من قبل أطقم طائرات ميغ 31 التابعة لأسطول المحيط الهادئ للطيران البحري".
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