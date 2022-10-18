https://sputnikarabic.ae/20221018/كوليبا-يقدم-مقترحا-لزيلينسكي-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-إيران-1069190857.html
كوليبا يقدم مقترحا لزيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
كوليبا يقدم مقترحا لزيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
أرسل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، مقترحا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طلب من خلاله قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية مزاعم... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:34+0000
2022-10-18T13:34+0000
2022-10-18T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
وقال كوليبا عبر إحاطة إعلامية نشرت على الإنترنت: "في ضوء الدمار الكبير الذي أحدثته الطائرات دون طيار الإيرانية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والموت والمعاناة التي لحقت بشعبنا، وفيما يتعلق بظهور تقارير عن احتمال استمرار إمداد إيران بالأسلحة إلى روسيا، أقدم اقتراحا للرئيس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".وأضاف كوليبا أنه لا يمكن مناقشة استعادة العلاقات الكاملة مع طهران إلا بعد توقف الإمداد المزعوم بالأسلحة لروسيا.وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات دون طيار من إيران.وبدوره، كشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات دون طيار الإيرانية.وقال بوريل: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقارير عن إمداد روسيا بالطائرات دون طيار إيرانية واتفقوا على أن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في هذه الحقائق. ناقش الوزراء هذا الموضوع وأظهرت دول الاتحاد الأوروبي الوحدة والجميع معنيون".
https://sputnikarabic.ae/20221018/-بيسكوف-العمل-جار-لدمج-المناطق-المنضمة-ووضعها-تحت-المظلة-النووية-الروسية-1069182147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوليبا يقدم مقترحا لزيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تابعنا عبر
أرسل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، مقترحا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طلب من خلاله قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية مزاعم تتحدث عن تزويد طهران الجانب الروسي بطائرات مسيرة.
وقال كوليبا عبر إحاطة
إعلامية نشرت على الإنترنت: "في ضوء الدمار الكبير الذي أحدثته الطائرات دون طيار الإيرانية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والموت والمعاناة التي لحقت بشعبنا، وفيما يتعلق بظهور تقارير عن احتمال استمرار إمداد إيران بالأسلحة إلى روسيا، أقدم اقتراحا للرئيس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".
وأضاف كوليبا أنه لا يمكن مناقشة استعادة العلاقات الكاملة مع طهران إلا بعد توقف الإمداد المزعوم بالأسلحة لروسيا.
وكان قد أعلن المتحدث الرسمي
باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء روسيا لطائرات دون طيار من إيران.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات، يتم استخدام معدات روسية، كما تعلمون عنها، بأسماء روسية. يمكن توجيه جميع الأسئلة الأخرى إلى وزارة الدفاع".
وبدوره، كشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات
دون طيار الإيرانية.
وقال بوريل: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقارير عن إمداد روسيا بالطائرات دون طيار إيرانية واتفقوا على أن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في هذه الحقائق. ناقش الوزراء هذا الموضوع وأظهرت دول الاتحاد الأوروبي الوحدة والجميع معنيون".