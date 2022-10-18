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https://sputnikarabic.ae/20221018/لابيد-يحذر-من-وصول-اليمين-للحكم-سيلغي-ديمقراطية-إسرائيل--1069171320.html
لابيد يحذر من وصول اليمين للحكم... "سيلغي ديمقراطية إسرائيل"
لابيد يحذر من وصول اليمين للحكم... "سيلغي ديمقراطية إسرائيل"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه حال وصل اليمين إلى الحكم فسوف يبذلون قصارى جهدهم لإلغاء الديمقراطية ومحاكمة بنيامين نتنياهو. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:08+0000
2022-10-18T08:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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ويقود رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) معسكرا يضم أحزاب يمينية وأخرى دينية (حريدية)، في مواجهة تحالف انتخابي بقيادة لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي.وقال لابيد في مستهل اجتماع لكتلته البرلمانية على ما نقل صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إذا وصل اليمين إلى السلطة، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإلغاء ديمقراطية دولة إسرائيل وسيفعلون كل شيء من أجل إلغاء محاكمة نتنياهو"، في إشارة إلى محاكمة الأخير منذ أشهر طويلة في تهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.في سياق متصل، كتب لابيد على حسابه في موقع تويتر: "تبدأ اليوم الحملة الانتخابية. أمامنا أقل من أسبوعين لنقرر إلى أين تتجه دولة إسرائيل. هل تعود، إلى سياسات فاسدة وعنيفة وغير مسؤولة، أم نختار مستقبل أطفالنا".واليوم الثلاثاء، بدأت الحملات الانتخابية في إسرائيل استعدادا لانتخابات الكنيست (البرلمان) المقرر إجراؤها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاختيار 120 نائبا.وستكون هذه هي الانتخابات البرلمانية الخامسة التي تشهدها إسرائيل خلال أقل من 4 أعوام في ظل حالة من انعدام الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد.
https://sputnikarabic.ae/20221007/استطلاع-تزايد-فرص-نتنياهو-في-تشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-المقبلة-1068724740.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

لابيد يحذر من وصول اليمين للحكم... "سيلغي ديمقراطية إسرائيل"

08:08 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه حال وصل اليمين إلى الحكم فسوف يبذلون قصارى جهدهم لإلغاء الديمقراطية ومحاكمة بنيامين نتنياهو.
ويقود رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) معسكرا يضم أحزاب يمينية وأخرى دينية (حريدية)، في مواجهة تحالف انتخابي بقيادة لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي.
وقال لابيد في مستهل اجتماع لكتلته البرلمانية على ما نقل صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إذا وصل اليمين إلى السلطة، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإلغاء ديمقراطية دولة إسرائيل وسيفعلون كل شيء من أجل إلغاء محاكمة نتنياهو"، في إشارة إلى محاكمة الأخير منذ أشهر طويلة في تهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
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في سياق متصل، كتب لابيد على حسابه في موقع تويتر: "تبدأ اليوم الحملة الانتخابية. أمامنا أقل من أسبوعين لنقرر إلى أين تتجه دولة إسرائيل. هل تعود، إلى سياسات فاسدة وعنيفة وغير مسؤولة، أم نختار مستقبل أطفالنا".
واليوم الثلاثاء، بدأت الحملات الانتخابية في إسرائيل استعدادا لانتخابات الكنيست (البرلمان) المقرر إجراؤها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاختيار 120 نائبا.
وستكون هذه هي الانتخابات البرلمانية الخامسة التي تشهدها إسرائيل خلال أقل من 4 أعوام في ظل حالة من انعدام الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد.
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