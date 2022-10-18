https://sputnikarabic.ae/20221018/لافروف-يؤكد-أن-موسكو-لا-ترى-جدوى-من-تواجدها-في-أوروبا-ويتحدث-عن-مركز-ثقل-جديد-1069201899.html
لافروف يؤكد أن موسكو لا ترى جدوى من تواجدها في أوروبا ويتحدث عن "مركز ثقل" جديد
لافروف يؤكد أن موسكو لا ترى جدوى من تواجدها في أوروبا ويتحدث عن "مركز ثقل" جديد
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي جدوى من الحفاظ على وجودها السابق في الدول الغربية، مشيرا إلى أن بلاده ستتجه إلى العمل مع الآخرين في... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T16:51+0000
2022-10-18T16:51+0000
2022-10-18T16:51+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لافروف في لقاء أجراه مع خريجي الجامعات المقبولين في السلك الدبلوماسي: "ليس هناك معنى ورغبة في الحفاظ على الوجود السابق في الدول الغربية. يعمل شعبنا في ظروف يصعب وصفها بالإنسانية (في أوروبا)".وبحسب لافروف، فإن بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، على العكس من ذلك، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. وقال لافروف: "يتم تنسيق الكثير من الخطط على أعلى المستويات، والتي تتطلب دعما دبلوماسيا، بما في ذلك دعم الأعمال، والمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة".وشدد لافروف على أن وزارة الخارجية الروسية تقوم في الوقت الحالي بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها في الخارج، وفي المكتب المركزي وسيحول "مركز الثقل" إلى البلدان المستعدة للتعاون مع روسيا الاتحادية على قدم المساواة وأساس المنفعة المتبادلة والبحث عن مشاريع مشتركة واعدة.
https://sputnikarabic.ae/20221018/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تقومان-بدوريات-فوق-المحيط-الهادئ--1069198104.html
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روسيا
لافروف يؤكد أن موسكو لا ترى جدوى من تواجدها في أوروبا ويتحدث عن "مركز ثقل" جديد
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي جدوى من الحفاظ على وجودها السابق في الدول الغربية، مشيرا إلى أن بلاده ستتجه إلى العمل مع الآخرين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال لافروف في لقاء
أجراه مع خريجي الجامعات المقبولين في السلك الدبلوماسي: "ليس هناك معنى ورغبة في الحفاظ على الوجود السابق في الدول الغربية. يعمل شعبنا في ظروف يصعب وصفها بالإنسانية (في أوروبا)".
وتابع لافروف موضحا "أنهم يواجهون مشاكل مستمرة وتهديدات بالاعتداءات الجسدية. الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد عمل هناك، لأن أوروبا قررت إغلاق نفسها عنا ووقف أي تعاون اقتصادي. لن تكون مجبرا على أن تكون لطيفا".
وبحسب لافروف
، فإن بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، على العكس من ذلك، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. وقال لافروف: "يتم تنسيق الكثير من الخطط على أعلى المستويات، والتي تتطلب دعما دبلوماسيا، بما في ذلك دعم الأعمال، والمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة".
وشدد لافروف على أن وزارة الخارجية الروسية تقوم في الوقت الحالي بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها في الخارج، وفي المكتب المركزي وسيحول "مركز الثقل" إلى البلدان المستعدة للتعاون مع روسيا الاتحادية على قدم المساواة وأساس المنفعة المتبادلة والبحث عن مشاريع مشتركة واعدة.