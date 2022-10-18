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https://sputnikarabic.ae/20221018/لجنة-التحقيق-الروسية-تعتبر--فرضية-الخلل-التقني-السبب-الرئيسي-لتحطم-المقاتلة-في-ييسك-1069170439.html
لجنة التحقيق الروسية ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة في ييسك
لجنة التحقيق الروسية ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة في ييسك
لجنة التحقيق الروسية ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة في ييسك 18.10.2022, سبوتنيك عربي
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لجنة التحقيق الروسية ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة في ييسك

07:44 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 18.10.2022)
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لجنة التحقيق الروسية ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة في ييسك
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