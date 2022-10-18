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https://sputnikarabic.ae/20221018/ما-هي-توقعاتك-لمستقبل-العلاقات-الأمريكية-السعودية؟--1069171193.html
ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟
ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟
دول عربية تدعم موقف السعودية أمام أمريكا، وتؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط لم يكن سياسيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:05+0000
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟

08:05 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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دول عربية تدعم موقف السعودية أمام أمريكا، وتؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط لم يكن سياسيا.
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