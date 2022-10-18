https://sputnikarabic.ae/20221018/ما-هي-توقعاتك-لمستقبل-العلاقات-الأمريكية-السعودية؟--1069171193.html
ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟
ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟
دول عربية تدعم موقف السعودية أمام أمريكا، وتؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط لم يكن سياسيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:05+0000
2022-10-18T08:05+0000
2022-10-18T08:05+0000
استطلاعات الرأي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟
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دول عربية تدعم موقف السعودية أمام أمريكا، وتؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط لم يكن سياسيا.