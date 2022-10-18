https://sputnikarabic.ae/20221018/مجلس-الوزراء-السعودي-يوافق-على-الاستراتيجية-الوطنية-للصناعة-1069211516.html

مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى جذب استثمارات تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي داخل المملكة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف جذب استثمارات متنوعة للمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يساهم في زيادة الصادرات غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على 12 قطاعا هدفها تنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يساهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف عالية القيمة.

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