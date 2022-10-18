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مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة
مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وافق مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى جذب استثمارات تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي داخل المملكة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T21:55+0000
2022-10-18T21:58+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف جذب استثمارات متنوعة للمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يساهم في زيادة الصادرات غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على 12 قطاعا هدفها تنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يساهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف عالية القيمة.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

21:55 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 18.10.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 30 يونيو 2020
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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وافق مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى جذب استثمارات تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي داخل المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
وزير الصناعة السعودي: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية محلية المحتوى بلغت 300 مليار ريال
6 سبتمبر, 12:33 GMT
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف جذب استثمارات متنوعة للمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يساهم في زيادة الصادرات غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
محمد بن سلمان يعلن أن السعودية ستصبح قوة صناعية كبرى بحلول عام 2030... فيديو
20:23 GMT
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على 12 قطاعا هدفها تنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يساهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف عالية القيمة.
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