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https://sputnikarabic.ae/20221018/مصرع-سائحين-إسبانيين-وإصابة-3-آخرين-إثر-سقوط-منطاد-وسط-تركيا-1069180493.html
مصرع سائحين إسبانيين وإصابة 3 آخرين إثر سقوط منطاد وسط تركيا
مصرع سائحين إسبانيين وإصابة 3 آخرين إثر سقوط منطاد وسط تركيا
لقي سائحان إسبانيان، اليوم الثلاثاء، مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، إثر سقوط منطاد في مدينة كابادوكيا السياحية في ولاية نوشهر وسط تركيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:01+0000
2022-10-18T11:01+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتب محافظ ولاية نوشهر، أن منطادًا هوائيًا كان يقل 30 شخصا بينهم اثنان من طاقم المنطاد، هبط بشدة نتيجة زيادة سرعة هبوب الرياح".وقال البيان إن "الحادث أسفر عن مقتل سائحين إسبانيين وإصابة 3 آخرين يحملون الجنسية الإسبانية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأشار إلى أن سبب سقوط المنطاد، وفقاً للتقييمات الأولية، زيادة غير متوقعة في سرعة الرياح، لافتاً إلى بدء التحقيق القضائي والإداري بشأن الحادث.في آب/أغسطس الماضي، قتل وأصيب العشرات في حادثين مرورين في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.كما لقي خمسة سياح عراقيين مصرعهم بحادث انقلاب مركبة، في منطقة مارماريس بموغلا جنوب غربي تركيا.وفي الشهر ذاته، أصيب 23 سائحا سعوديا بحادث سير في محافظة ريزا شمالي تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220416/تركيا-تعتزم-جذب-السياح-من-دول-أخرى-بسبب-انخفاض-التدفق-من-روسيا-وأوكرانيا-1061257920.html
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أخبار تركيا اليوم, حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مصرع سائحين إسبانيين وإصابة 3 آخرين إثر سقوط منطاد وسط تركيا

11:01 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمنطاد
منطاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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لقي سائحان إسبانيان، اليوم الثلاثاء، مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، إثر سقوط منطاد في مدينة كابادوكيا السياحية في ولاية نوشهر وسط تركيا.
أنطاكيا- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتب محافظ ولاية نوشهر، أن منطادًا هوائيًا كان يقل 30 شخصا بينهم اثنان من طاقم المنطاد، هبط بشدة نتيجة زيادة سرعة هبوب الرياح".
وقال البيان إن "الحادث أسفر عن مقتل سائحين إسبانيين وإصابة 3 آخرين يحملون الجنسية الإسبانية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأشار إلى أن سبب سقوط المنطاد، وفقاً للتقييمات الأولية، زيادة غير متوقعة في سرعة الرياح، لافتاً إلى بدء التحقيق القضائي والإداري بشأن الحادث.
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تركيا تعتزم جذب السياح من دول أخرى بسبب انخفاض التدفق من روسيا وأوكرانيا
16 أبريل, 11:50 GMT
في آب/أغسطس الماضي، قتل وأصيب العشرات في حادثين مرورين في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.
كما لقي خمسة سياح عراقيين مصرعهم بحادث انقلاب مركبة، في منطقة مارماريس بموغلا جنوب غربي تركيا.
وفي الشهر ذاته، أصيب 23 سائحا سعوديا بحادث سير في محافظة ريزا شمالي تركيا.
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