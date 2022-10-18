https://sputnikarabic.ae/20221018/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-تقترح-شراء-إلزاميا-لـ13-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-لأن-الشتاء-القادم-أصعب-1069192137.html
مفوضية الاتحاد الأوروبي تقترح شراء إلزاميا لـ13 مليار متر مكعب من الغاز لأن "الشتاء القادم أصعب"
مفوضية الاتحاد الأوروبي تقترح شراء إلزاميا لـ13 مليار متر مكعب من الغاز لأن "الشتاء القادم أصعب"
أعلنت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية اقترحت تنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية بقيمة 13.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي،... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:16+0000
2022-10-18T14:16+0000
2022-10-18T14:16+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي معلقة على أحد المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للنظر فيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "نحن نقوم بإنشاء مشتريات مشتركة، ونحضر أدوات قانونية لذلك".وبحسب المسؤولة، فإن الغرض من هذه المشتريات، سيكون ملء مخازن (الغاز) لفصل الشتاء المقبل لعام 2023-2024.وقالت المسؤولة للصحفيين: "سيكون شتاء 2023-2024 أكثر صعوبة من الشتاء القادم، بسبب انخفاض كميات الإمدادات الروسية".وأشارت إلى أنه ينبغي إنشاء أداة مشتريات عامة بحلول بداية موسم تعبئة تخزين الغاز، الذي يبدأ في شهر أبريل/ نيسان.وبينت المسؤولة أن الكمية الإلزامية هي نسبة 15% من متطلبات مرافق التخزين، وهي نحو 13.5 مليار متر مكعب من الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-توقف-بيع-الغاز-الطبيعي-لضمان-إمدادات-موسم-الشتاء-1069140585.html
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العالم, اقتصاد
مفوضية الاتحاد الأوروبي تقترح شراء إلزاميا لـ13 مليار متر مكعب من الغاز لأن "الشتاء القادم أصعب"
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أعلنت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية اقترحت تنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية بقيمة 13.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف ملء مرافق التخزين استعدادا للشتاء القادم 2023-2024.
وقالت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي معلقة على أحد المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للنظر فيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "نحن نقوم بإنشاء مشتريات مشتركة، ونحضر أدوات قانونية لذلك".
وبحسب المسؤولة، فإن الغرض من هذه المشتريات، سيكون ملء مخازن (الغاز) لفصل الشتاء المقبل لعام 2023-2024.
وقالت المسؤولة للصحفيين: "سيكون شتاء 2023-2024 أكثر صعوبة من الشتاء القادم
، بسبب انخفاض كميات الإمدادات الروسية".
وأشارت إلى أنه ينبغي إنشاء أداة مشتريات عامة بحلول بداية موسم تعبئة تخزين الغاز
، الذي يبدأ في شهر أبريل/ نيسان.
وبينت المسؤولة أن الكمية الإلزامية هي نسبة 15% من متطلبات مرافق التخزين، وهي نحو 13.5 مليار متر مكعب من الغاز.