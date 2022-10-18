https://sputnikarabic.ae/20221018/مقتل-شخصين-في-حادث-طعن-جنوب-غربي-ألمانيا-1069191095.html
مقتل شخصين في حادث طعن جنوب غربي ألمانيا
مقتل شخصين في حادث طعن جنوب غربي ألمانيا
قُتل شخصان وأصيب ثالث بجروح وصفت بالخطيرة في حادث طعن وقع اليوم الثلاثاء في جنوب غربي ألمانيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:43+0000
2022-10-18T13:43+0000
2022-10-18T13:43+0000
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وفر المعتدي المشتبه به من مكان الحادث في مدينة لودفيجشافن وطاردته الشرطة التي احتجزته.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم إطلاق النار على المهاجم خلال اعتقاله، فيما لم يتضح على الفور مدى خطورة إصابته.وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني المزعوم أصيب برصاصة خطيرة أثناء الاعتقال، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال غير واضحة، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.وأضافت: "لا يوجد خطر على السكان.. نقوم حاليا بجمع معلومات موثوقة وسنقدم تقريرا على الفور عن حالة التحقيق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مقتل شخصين في حادث طعن جنوب غربي ألمانيا
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قُتل شخصان وأصيب ثالث بجروح وصفت بالخطيرة في حادث طعن وقع اليوم الثلاثاء في جنوب غربي ألمانيا.
وفر المعتدي المشتبه به من مكان الحادث في مدينة لودفيجشافن وطاردته الشرطة التي احتجزته.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم إطلاق النار على المهاجم خلال اعتقاله، فيما لم يتضح على الفور مدى خطورة إصابته.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني المزعوم أصيب برصاصة خطيرة أثناء الاعتقال، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال غير واضحة، وفق صحيفة
"بيلد" الألمانية.
وأضافت: "لا يوجد خطر على السكان.. نقوم حاليا بجمع معلومات موثوقة وسنقدم تقريرا على الفور عن حالة التحقيق".