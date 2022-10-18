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مقتل شخصين في حادث طعن جنوب غربي ألمانيا
مقتل شخصين في حادث طعن جنوب غربي ألمانيا
قُتل شخصان وأصيب ثالث بجروح وصفت بالخطيرة في حادث طعن وقع اليوم الثلاثاء في جنوب غربي ألمانيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:43+0000
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وفر المعتدي المشتبه به من مكان الحادث في مدينة لودفيجشافن وطاردته الشرطة التي احتجزته.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم إطلاق النار على المهاجم خلال اعتقاله، فيما لم يتضح على الفور مدى خطورة إصابته.وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني المزعوم أصيب برصاصة خطيرة أثناء الاعتقال، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال غير واضحة، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.وأضافت: "لا يوجد خطر على السكان.. نقوم حاليا بجمع معلومات موثوقة وسنقدم تقريرا على الفور عن حالة التحقيق".
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أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن

مقتل شخصين في حادث طعن جنوب غربي ألمانيا

13:43 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
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قُتل شخصان وأصيب ثالث بجروح وصفت بالخطيرة في حادث طعن وقع اليوم الثلاثاء في جنوب غربي ألمانيا.
وفر المعتدي المشتبه به من مكان الحادث في مدينة لودفيجشافن وطاردته الشرطة التي احتجزته.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم إطلاق النار على المهاجم خلال اعتقاله، فيما لم يتضح على الفور مدى خطورة إصابته.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني المزعوم أصيب برصاصة خطيرة أثناء الاعتقال، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال غير واضحة، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.
وأضافت: "لا يوجد خطر على السكان.. نقوم حاليا بجمع معلومات موثوقة وسنقدم تقريرا على الفور عن حالة التحقيق".
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