https://sputnikarabic.ae/20221018/مكتب-زيلينسكي-لم-يستبعد-حدوث-انقطاع-للتيار-الكهربائي-في-جميع-أنحاء-البلاد-1069171847.html

مكتب زيلينسكي لم يستبعد حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

مكتب زيلينسكي لم يستبعد حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

صرح كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه في المستقبل القريب ستكون هناك أوقات صعبة في أوكرانيا مع إمدادات الطاقة، ولم يستبعد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T08:24+0000

2022-10-18T08:24+0000

2022-10-18T08:24+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846841_0:29:2999:1716_1920x0_80_0_0_22b7af24bdb6a5d8405bcf2346b9ebf4.jpg

وكتب تيموشينكو في قناة "تلغرام" الخاصة به: "منشأة تابعة للبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة في مدينة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا تعرضت لضربتين، وأن هناك أضرارا جسيمة.وأضاف تيموشينكو: "منشأة تابعة للبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة في مدينة دنيبر (أي دنيبروبيتروفسك) تعرضت لضربتين، تسببتا في أضرار جسيمة بالمنشأة. المزيد من التفاصيل لاحقًا. يعمل جهاز الطوارئ الحكومي في الموقع".يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت قبل أسبوع، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، للأجهزة الأمنية الأوكرانية ضلع فيه.وفي هذا السياق، صرح الرئيس، فلاديمير بوتين، بأن سلطات كييف كونها جهة مدبرة للانفجار الذي وقع على الجسر المذكور، وضعت بذلك نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية تطرفاً، ومن هذا المنطلق "من غير المقبول إطلاقاً ترك مثل هذه الجرائم تمر دون رد".وتم شن هجمات على مرافق تابعة لقطاعات الطاقة والصناعة الحربية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف وحتى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، ما تسبب في انقطاع إمدادات التيار الكهربائي على نطاق واسع.

https://sputnikarabic.ae/20221016/القوات-المسلحة-الروسية-تواصل-قصف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1069085605.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا