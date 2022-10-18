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https://sputnikarabic.ae/20221018/مكتب-زيلينسكي-لم-يستبعد-حدوث-انقطاع-للتيار-الكهربائي-في-جميع-أنحاء-البلاد-1069171847.html
مكتب زيلينسكي لم يستبعد حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد
مكتب زيلينسكي لم يستبعد حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد
صرح كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه في المستقبل القريب ستكون هناك أوقات صعبة في أوكرانيا مع إمدادات الطاقة، ولم يستبعد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:24+0000
2022-10-18T08:24+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب تيموشينكو في قناة "تلغرام" الخاصة به: "منشأة تابعة للبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة في مدينة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا تعرضت لضربتين، وأن هناك أضرارا جسيمة.وأضاف تيموشينكو: "منشأة تابعة للبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة في مدينة دنيبر (أي دنيبروبيتروفسك) تعرضت لضربتين، تسببتا في أضرار جسيمة بالمنشأة. المزيد من التفاصيل لاحقًا. يعمل جهاز الطوارئ الحكومي في الموقع".يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت قبل أسبوع، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، للأجهزة الأمنية الأوكرانية ضلع فيه.وفي هذا السياق، صرح الرئيس، فلاديمير بوتين، بأن سلطات كييف كونها جهة مدبرة للانفجار الذي وقع على الجسر المذكور، وضعت بذلك نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية تطرفاً، ومن هذا المنطلق "من غير المقبول إطلاقاً ترك مثل هذه الجرائم تمر دون رد".وتم شن هجمات على مرافق تابعة لقطاعات الطاقة والصناعة الحربية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف وحتى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، ما تسبب في انقطاع إمدادات التيار الكهربائي على نطاق واسع.
https://sputnikarabic.ae/20221016/القوات-المسلحة-الروسية-تواصل-قصف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1069085605.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي لم يستبعد حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

08:24 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه في المستقبل القريب ستكون هناك أوقات صعبة في أوكرانيا مع إمدادات الطاقة، ولم يستبعد حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.
وكتب تيموشينكو في قناة "تلغرام" الخاصة به: "منشأة تابعة للبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة في مدينة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا تعرضت لضربتين، وأن هناك أضرارا جسيمة.
وأضاف تيموشينكو: "منشأة تابعة للبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة في مدينة دنيبر (أي دنيبروبيتروفسك) تعرضت لضربتين، تسببتا في أضرار جسيمة بالمنشأة. المزيد من التفاصيل لاحقًا. يعمل جهاز الطوارئ الحكومي في الموقع".
يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت قبل أسبوع، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، للأجهزة الأمنية الأوكرانية ضلع فيه.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس، فلاديمير بوتين، بأن سلطات كييف كونها جهة مدبرة للانفجار الذي وقع على الجسر المذكور، وضعت بذلك نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية تطرفاً، ومن هذا المنطلق "من غير المقبول إطلاقاً ترك مثل هذه الجرائم تمر دون رد".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية
16 أكتوبر, 11:27 GMT
وتم شن هجمات على مرافق تابعة لقطاعات الطاقة والصناعة الحربية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف وحتى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، ما تسبب في انقطاع إمدادات التيار الكهربائي على نطاق واسع.
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