https://sputnikarabic.ae/20221018/موسكو-تؤكد-أن-روسيا-لا-ولم-تهدد-كييف-باستخدام-أسلحة-نووية-رغم-مخالفتها-بنود-مذكرة-بودابست--1069208220.html

موسكو تؤكد أن روسيا لا ولم تهدد كييف باستخدام أسلحة نووية رغم مخالفتها بنود مذكرة بودابست

موسكو تؤكد أن روسيا لا ولم تهدد كييف باستخدام أسلحة نووية رغم مخالفتها بنود مذكرة بودابست

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، أن روسيا لا تهدد كييف ولم تهددها قط باستخدام السلاح النووي، مشيرًا إلى أن كييف هي التي ظلت... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T20:22+0000

2022-10-18T20:22+0000

2022-10-18T20:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف، خلال اجتماع للدائرة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بنزع السلاح والأمن الدولي: "كما تعلمون، تم اعتماد مذكرة بودابست فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، وأكدت روسيا مجددا، بموجب المذكرة، التزامها لأوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير النووية، وروسيا تفي بهذا الالتزام على الدوام... روسيا لا ولم تهدد كييف قط باستخدام السلاح النووي".وتابع: "في كييف جرى تشجيع النزعة القومية بأكثر أشكالها تطرفًا على نحو علني ومفتوح، وأصبح تمجيد المجرمين النازيين جزءًا من سياسة الدولة وأيديولوجيتها، وكان التطرف القومي المتفشي في أوكرانيا هو ما أجبر سكان عدة مناطق على حماية حقوقهم الأساسية ومصالحهم الحيوية من خلال ممارسة حقهم في تقرير المصير".وشدد فورونتوسوف على أن "روسيا لم تهدد أوكرانيا بأسلحة نووية ولا تهدد بها".وشدد فورونتسوف على أنه "بالنظر إلى تصريحات كييف الأخيرة حول الحاجة إلى ضربات نووية وقائية من قبل دول الناتو ضد روسيا، فإن هذا غير مقبول بشكل مضاعف وغير مقبول بشكل قاطع".

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