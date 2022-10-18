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https://sputnikarabic.ae/20221018/نائب-الرئيس-التنفيذي-للمفوضية-الأوروبية-يؤكد-امتلاك-المغرب-مقومات-غير-محدودة-في-مجال-الطاقة-1069210659.html
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يؤكد امتلاك المغرب مقومات غير محدودة في مجال الطاقة المتجددة
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يؤكد امتلاك المغرب مقومات غير محدودة في مجال الطاقة المتجددة
قال فرانس تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمفوض في سياسة العمل حول المناخ، إن هناك إمكانيات غير محدودة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T21:14+0000
2022-10-18T21:15+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الرباط وبروكسل، اليوم الثلاثاء، في المغرب، لإرساء شراكة خضراء بين الجانبين، مشيرا إلى أن المغرب أصبح أول بلد يبرم شراكة من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.وأوضح تيميرمانس أن هناك علاقة خاصة جدا بين بروكسل والمغرب، الذي يقوم بدور قيادي في مجال التكيف مع المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، التي تمتلك المملكة مقومات غير محدودة للتوسع في استخداماتها.ولفت المسؤول الأوروبي إلى رغبة الاتحاد في الشراكة مع المغرب حتى يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.وتابع: "أوروبا تحتاج إلى جيرانها اقتصاديا وصناعيا ضمن محيط اقتصادي حيوي".
https://sputnikarabic.ae/20201205/إعلام-أوروبا-تعرض-على-المغرب-شراكة-متبادلة-المنفعة-1047413339.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يؤكد امتلاك المغرب مقومات غير محدودة في مجال الطاقة المتجددة

21:14 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 21:15 GMT 18.10.2022)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirإقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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قال فرانس تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمفوض في سياسة العمل حول المناخ، إن هناك إمكانيات غير محدودة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.
جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الرباط وبروكسل، اليوم الثلاثاء، في المغرب، لإرساء شراكة خضراء بين الجانبين، مشيرا إلى أن المغرب أصبح أول بلد يبرم شراكة من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.
مهاجرون في بحر إيجة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2020
إعلام: أوروبا تعرض على المغرب شراكة "متبادلة المنفعة"
5 ديسمبر 2020, 18:32 GMT
وأوضح تيميرمانس أن هناك علاقة خاصة جدا بين بروكسل والمغرب، الذي يقوم بدور قيادي في مجال التكيف مع المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، التي تمتلك المملكة مقومات غير محدودة للتوسع في استخداماتها.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى رغبة الاتحاد في الشراكة مع المغرب حتى يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتابع: "أوروبا تحتاج إلى جيرانها اقتصاديا وصناعيا ضمن محيط اقتصادي حيوي".
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