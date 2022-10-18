https://sputnikarabic.ae/20221018/نائب-رئيس-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-يؤكد-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-لا-يغني-عن-تنفيذ-الإصلاحات-1069189905.html
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود لا يغني عن تنفيذ الإصلاحات
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود لا يغني عن تنفيذ الإصلاحات
اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الإيجابية الناتجة عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لا تغني عن تنفيذ... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:59+0000
2022-10-18T12:59+0000
2022-10-18T12:59+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال الشامي، خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم: "التداعيات الإيجابية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي تزامن مع وجود الوفد في واشنطن وخاصة على المدى المتوسط والبعيد... لا يغني بأي شكل من الأشكال عن ضرورة المضي قدماً بالإصلاحات التي على لبنان القيام بها في أسرع وقت ممكن".وجاء ذلك تعقيباً، على اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أكد أن بيروت لمست أن "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما تزال مهتمة بمساعدة لبنان وإن كان هناك شعورٌ بأن صبر هذه المؤسسات بدأ ينفذ، من جهة نظراً لبطء عملية الإصلاح، ومن جهة ثانية لأن اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدول الفقيرة والناشئة التي تعاني من أزمات عميقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة".وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان.وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020. وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي، موافقتهما عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221017/تظاهرات-وسط-بيروت-ضد-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-وإحياء-لذكرى-17-تشرين-صور-1069162643.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود لا يغني عن تنفيذ الإصلاحات
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اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الإيجابية الناتجة عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لا تغني عن تنفيذ الإصلاحات في لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وقال الشامي، خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم: "التداعيات الإيجابية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية
، الذي تزامن مع وجود الوفد في واشنطن وخاصة على المدى المتوسط والبعيد... لا يغني بأي شكل من الأشكال عن ضرورة المضي قدماً بالإصلاحات التي على لبنان القيام بها في أسرع وقت ممكن".
وجاء ذلك تعقيباً، على اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أكد أن بيروت لمست أن "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما تزال مهتمة بمساعدة لبنان وإن كان هناك شعورٌ بأن صبر هذه المؤسسات بدأ ينفذ، من جهة نظراً لبطء عملية الإصلاح، ومن جهة ثانية لأن اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدول الفقيرة والناشئة التي تعاني من أزمات عميقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة".
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية
لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان
.
وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020. وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي، موافقتهما عليها.