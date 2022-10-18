https://sputnikarabic.ae/20221018/هل-ينجح-مؤتمر-مستقبل-الاستثمار-الدولي-في-بلورة-نظام-عالمي-جديد-1069195026.html

هل ينجح مؤتمر مستقبل الاستثمار الدولي في بلورة نظام عالمي جديد

هل ينجح مؤتمر مستقبل الاستثمار الدولي في بلورة نظام عالمي جديد

يستعد تجمع دولي، يضم مجموعة من رؤساء الشركات الدولية وكبار العقول الاقتصادية حول العالم للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بنسختها السادسة، والمقرر أن... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

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18~10 Mesaha Houra هل ينجح مؤتمر مستقبل الاستثمار الدولي في بلورة نظام عالمي جديد

تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد" ينطلق المؤتمر الذي سيسعى إلى وضع الحلول المستدامة أمام التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه العالم في الفترة الراهنة.من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر محاولة إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم، والتحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني، إن "مؤتمر مستقبل الاستثمار وهذا الحشد العالمي الكبير سيشهد تحولا في نظرة الاستثمار والاقتصاد في ضوء المعطيات التي استجدت على ساحة الاقتصاد العالمي ككل، مع التركيز على الناحية الانسانية في مجال الاستثمار من أجل حل مشكلات الإنسان أينما كان".وأشار إلى أنه "يتعين أن يوجه الاقتصاد باتجاه تحقيق الرفاهية للإنسان وإبعاد شبح المجاعة والاحتياج عنه، والحد من التضخم، وتوفير الوظائف، وغيرها من الأمور التي يتعين أن يهتم المشاركون في المؤتمر بها، وهذا المؤتمر يتناول الكثير من هذه المعطيات".ومن جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي، تركي فدعق، أن "المؤتمر هو أحد التجمعات الاقتصادية الدولية الحديثة الذي انطلق في عام 2017، وهو يتطرق إلى التغييرات والمخاطر والتحديات والفرص العالمية الجديدة التي يمكن أن تشكل النظام العالمي الجديد، ويسعى بالتالي إلى طرحها وتلمس خارطة طريق لتكون تطبيقاتها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن "نتائج المؤتمر لا تقتصر على توصيات علمية، وكان من تطبيقات الدورات السابقة ظهور مدينة نيوم".ويقول أستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور وائل النحاس إن "رسالة مؤتمر مستقبل الاستثمار ستوجه إلى العالم لكن كان الأجدر أن تتم مناقشة المشكلات الداخلية أولا من حيث احتمالات التأزم وارتفاع أسعار المحروقات، ومن ثم الذهاب إلى العالمية".وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد حرب عملات، وحرب طاقة، وهناك مخاطر تحيط بمنطقة الخليج خاصة في 2024 حيث من المتوقع أن تتأثر بعض الصناديق السيادية في أوروبا وأمريكا نتيجة الركود، وبالتالي ستكون هناك عوائد سلبية على استثمارات دول الخليج في هذه المناطق، والتي تقدر بـ 2 تريليون دولار، و كان الأجدر أن يتضمن هذا المؤتمر أوراق بحثية وورش عمل لمناقشة هذه الأمور، ثم بعد ذلك يناقش مقترحات تنويع الاستثمارات والتحوط، أو إيجاد دور في الطاقة المتجددة تحسبا للتأثيرات السلبية لانخفاض أسعار الطاقة".وأكد أن "ما يحتاجه العالم الآن هو التكاتف ومناقشة قضاياه الحقيقية وإيجاد حلول لها".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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