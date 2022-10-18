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https://sputnikarabic.ae/20221018/واشنطن-تؤكد-حبس-أحد-مواطنيها-في-السعودية-1069209863.html
واشنطن تؤكد حبس أحد مواطنيها في السعودية
واشنطن تؤكد حبس أحد مواطنيها في السعودية
أكدت الولايات المتحدة حبس المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي في المملكة العربية السعودية. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T20:39+0000
2022-10-18T20:39+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء.وقال باتيل للصحفيين: "يمكننا تأكيد احتجاز السيد الماضي في السعودية. نتابع القضية عن كثب".وأضاف أن الدبلوماسيين الأمريكيين أثاروا مرارا مخاوفهم بشأن هذه القضية في كل من واشنطن والرياض، وناقشوا الوضع مع السعوديين آخر مرة يوم الاثنين.ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الاثنين، أن الماضي البالغ من العمر 72 عاما تم توقيفه في السعودية بسبب منشوراته الانتقادية بشأن الحكومة المحلية.وبحسب التقارير، فقد حكم عليه بالسجن 16 عاما في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20200111/نظام-قانوني-جديد-في-السعودية-استبدال-عقوبة-الغرامة-بالحبس-1044019558.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تؤكد حبس أحد مواطنيها في السعودية

20:39 GMT 18.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكدت الولايات المتحدة حبس المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي في المملكة العربية السعودية.
واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء.
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2020
نظام قانوني جديد في السعودية.. استبدال عقوبة الغرامة بالحبس
11 يناير 2020, 08:55 GMT
وقال باتيل للصحفيين: "يمكننا تأكيد احتجاز السيد الماضي في السعودية. نتابع القضية عن كثب".
وأضاف أن الدبلوماسيين الأمريكيين أثاروا مرارا مخاوفهم بشأن هذه القضية في كل من واشنطن والرياض، وناقشوا الوضع مع السعوديين آخر مرة يوم الاثنين.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الاثنين، أن الماضي البالغ من العمر 72 عاما تم توقيفه في السعودية بسبب منشوراته الانتقادية بشأن الحكومة المحلية.
وبحسب التقارير، فقد حكم عليه بالسجن 16 عاما في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
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