https://sputnikarabic.ae/20221018/واشنطن-تعتقد-أن-النزاع-في-أوكرانيا-سينتهي-عبر-التفاوض-1069197860.html
واشنطن تعتقد أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عبر التفاوض
واشنطن تعتقد أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عبر التفاوض
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقاد الولايات المتحدة أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي عبر التفاوض، مشيرة إلى أنها تبذل قصادى جهدها لتمديد أجل "صفقة... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:35+0000
2022-10-18T15:35+0000
2022-10-18T15:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تثق بأن النزاع في أوكرانيا سيسوى على طاولة المفاوضات، مضيفة: "ومع ذلك، لا نرى في هذه المرحلة أي إشارات تنبئ باستعداد روسيا للتفاوض (مع أوكرانيا) بحسن نية".وأوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية لا تطال الحبوب والأسمدة الروسية، ولا مخاوف لدينا بشأن تصديرها"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتمديد "صفقة الغذاء" المبرمة في تموز/يوليو الماضي لتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-يؤكد-استعداد-موسكو-للاستماع-إلى-أي-مقترحات-للمفاوضات-حول-أوكرانيا-1068882554.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
واشنطن تعتقد أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عبر التفاوض
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقاد الولايات المتحدة أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي عبر التفاوض، مشيرة إلى أنها تبذل قصادى جهدها لتمديد أجل "صفقة الغذاء" لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تثق بأن النزاع في أوكرانيا سيسوى على طاولة المفاوضات، مضيفة: "ومع ذلك، لا نرى في هذه المرحلة أي إشارات تنبئ باستعداد روسيا للتفاوض (مع أوكرانيا) بحسن نية".
وأوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية لا تطال الحبوب والأسمدة الروسية
، ولا مخاوف لدينا بشأن تصديرها"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتمديد "صفقة الغذاء" المبرمة في تموز/يوليو الماضي لتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
، يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.