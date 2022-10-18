عربي
https://sputnikarabic.ae/20221018/واشنطن-تعتقد-أن-النزاع-في-أوكرانيا-سينتهي-عبر-التفاوض-1069197860.html
واشنطن تعتقد أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عبر التفاوض
واشنطن تعتقد أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عبر التفاوض
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقاد الولايات المتحدة أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي عبر التفاوض، مشيرة إلى أنها تبذل قصادى جهدها لتمديد أجل "صفقة... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:35+0000
2022-10-18T15:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تثق بأن النزاع في أوكرانيا سيسوى على طاولة المفاوضات، مضيفة: "ومع ذلك، لا نرى في هذه المرحلة أي إشارات تنبئ باستعداد روسيا للتفاوض (مع أوكرانيا) بحسن نية".وأوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية لا تطال الحبوب والأسمدة الروسية، ولا مخاوف لدينا بشأن تصديرها"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتمديد "صفقة الغذاء" المبرمة في تموز/يوليو الماضي لتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-يؤكد-استعداد-موسكو-للاستماع-إلى-أي-مقترحات-للمفاوضات-حول-أوكرانيا-1068882554.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

واشنطن تعتقد أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عبر التفاوض

15:35 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبرTelegram
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقاد الولايات المتحدة أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي عبر التفاوض، مشيرة إلى أنها تبذل قصادى جهدها لتمديد أجل "صفقة الغذاء" لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تثق بأن النزاع في أوكرانيا سيسوى على طاولة المفاوضات، مضيفة: "ومع ذلك، لا نرى في هذه المرحلة أي إشارات تنبئ باستعداد روسيا للتفاوض (مع أوكرانيا) بحسن نية".
وأوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية لا تطال الحبوب والأسمدة الروسية، ولا مخاوف لدينا بشأن تصديرها"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتمديد "صفقة الغذاء" المبرمة في تموز/يوليو الماضي لتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف يؤكد استعداد موسكو للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا
11 أكتوبر, 11:05 GMT
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:43 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала