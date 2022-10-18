https://sputnikarabic.ae/20221018/وزراء-البيئة-العرب-يجتمعون-قبل-مؤتمر-المناخ-في-شرم-الشيخ-1069181299.html

وزراء البيئة العرب يجتمعون قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وزراء البيئة العرب يجتمعون قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

يجتمع وزراء البيئة العرب، غدا الأربعاء، وعلى مدى يومين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وذلك قبل قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ Cop27. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

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ويعقد الاجتماع برئاسة المغرب وبمشاركة ممثلي الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شئون البيئة.وكان مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، قد اعتمدوا في اجتماعهم التأسيسي عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، بحسب بيان للمجلس.ومن بين هذه المجالات مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.ويأتي الاجتماع المقرر انطلاقه غدا تنفيذاً لقرارات الدورة السابقة، حيث ستناقش العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لجميع الدول العربية خاصة مع استضافة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في شرم الشيخ.ومن المقرر أن ينظر المجلس في دعم جهود "المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ" وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في جميع قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية.وأعلن المجلس "تقديره التام لكم الأعباء الملقاة على عاتق المجموعة وباقي المجموعات الإقليمية للدول النامية، خلال هذه الجولة التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي".ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حتى الـ 18 من الشهر نفسه انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27.

https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html

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أخبار المناخ في العالم, العالم العربي