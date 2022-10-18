https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-رفض-أنصار-الله-جميع-العروض-التي-طرحت-في-سبيل-تمديد-وتوسيع-الهدنة-1069199187.html

وزير الخارجية اليمني يؤكد رفض "أنصار الله" جميع العروض التي طرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة

وزير الخارجية اليمني يؤكد رفض "أنصار الله" جميع العروض التي طرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" برفض جميع مساعي تمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع الشهر... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T16:00+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال لقائه في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "على الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تجديد الهدنة انطلاقاً من حرصها على تخفيف المعاناة عن كافة المواطنين وخاصة ممن هم في مناطق سيطرة هذه الميلشيات، إلا أن تمديد الهدنة اصطدم بتبعية هذه الميلشيات للنظام الإيراني، وهو ما يؤكده رفضها حتى الآن لكافة العروض التي طُرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة".وجدد غروندبرغ، "التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني".كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قد أعلن، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي مؤخرا، "تقديمه مطلع أكتوبر [الجاري] مقترحاً منقحاً لتمديد وتوسيع الهدنة"، مثمناً "موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي"، وأعرب، في الوقت ذاته، عن "الأسف من أن أنصار الله جاءت بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221018/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بإحباط-آمال-الشعب-في-الاستقرار-واستمرار-الهدنة-1069187182.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الحكومة اليمنية