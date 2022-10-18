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https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الداخلية-الإيراني-يعلن-السيطرة-على-أعمال-الشغب-في-البلاد-1069191692.html
وزير الداخلية الإيراني يعلن السيطرة على أعمال الشغب في البلاد
وزير الداخلية الإيراني يعلن السيطرة على أعمال الشغب في البلاد
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على أعمال الشغب، واعتقال مثيري الشغب وتسليمهم إلى السلطات القضائية". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:49+0000
2022-10-18T13:53+0000
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وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن "الأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب"، مضيفا: "أفرجنا عن معظم المعتقلين بعد أن أبدوا ندمهم والتأكيد بأنهم نزلوا إلى الشوارع بتأثير من قنوات التلفزة التابعة للدول الغربية والسعودية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد وحيدي، أن بلاده "هي الضامنة لأمن الخليج، ولحسن الحظ، لديها أمن جيد للغاية في هذه المنطقة"، متابعا: "يتوهم الأعداء أن بإمكانهم تعريض أمن البلاد للخطر، وهذا يعني أن أمن الخليج معرض للخطر، لأن أمن الخليج مرتبط بأمن الجمهورية الإسلامية الايرانية".وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر أمس الاثنين، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها"، مهددا "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات السيئة".وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسن سلامي، خلال مناورات الاقتدار للقوة البرية في منطقة ارس العامة شمالي محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. إحذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أمريكا-تؤكد-أنها-تدعم-المتظاهرين-بقوة-في-إيران-ولا-تهدف-لتغيير-النظام-1069179235.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

وزير الداخلية الإيراني يعلن السيطرة على أعمال الشغب في البلاد

13:49 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 18.10.2022)
© AP Photo / Vahid Salemi وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
 وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على أعمال الشغب، واعتقال مثيري الشغب وتسليمهم إلى السلطات القضائية".
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن "الأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب"، مضيفا: "أفرجنا عن معظم المعتقلين بعد أن أبدوا ندمهم والتأكيد بأنهم نزلوا إلى الشوارع بتأثير من قنوات التلفزة التابعة للدول الغربية والسعودية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
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09:55 GMT
وأكد وحيدي، أن بلاده "هي الضامنة لأمن الخليج، ولحسن الحظ، لديها أمن جيد للغاية في هذه المنطقة"، متابعا: "يتوهم الأعداء أن بإمكانهم تعريض أمن البلاد للخطر، وهذا يعني أن أمن الخليج معرض للخطر، لأن أمن الخليج مرتبط بأمن الجمهورية الإسلامية الايرانية".
وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر أمس الاثنين، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها"، مهددا "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات السيئة".
وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسن سلامي، خلال مناورات الاقتدار للقوة البرية في منطقة ارس العامة شمالي محافظتي أذربايجان الشرقية وأردبيل: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. إحذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
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