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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-عدم-بيع-أسلحة-لأوكرانيا-1069209567.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم بيع أسلحة لأوكرانيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم بيع أسلحة لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تبيع أسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان نظام كييف توجيه طلب إلى الجانب الإسرائيلي لتزويدها بأنظمة دفاع جوي. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T20:34+0000
2022-10-18T21:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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القدس - سبوتنيك. وقال غانتس، في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (نظام كييف) أسلحة".وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة، سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أوكرانيا-تعتزم-تقديم-طلب-رسمي-إلى-إسرائيل-لتزويدها-بأنظمة-دفاع-جوي-1069191194.html
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العالم
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم بيع أسلحة لأوكرانيا

20:34 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 21:04 GMT 18.10.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تبيع أسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان نظام كييف توجيه طلب إلى الجانب الإسرائيلي لتزويدها بأنظمة دفاع جوي.
القدس - سبوتنيك. وقال غانتس، في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".
وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (نظام كييف) أسلحة".
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

وقال كوليبا على الإنترنت: "توجهت أمس إلى دول الاتحاد الأوروبي بطلب لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وهذا الموضوع يثيره باستمرار رئيس أوكرانيا، ووزير الدفاع في إطار صيغة "رامشتاين". كما نخاطب الولايات المتحدة ونعمل جميعا بنشاط على هذا الموضوع".

منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
أوكرانيا تعتزم تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل لتزويدها بأنظمة دفاع جوي
13:45 GMT
وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة، سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة، سوف يعد خطوة متهورة للغاية؛ مشددا على أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.

في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.

كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.

وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
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