https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-عدم-بيع-أسلحة-لأوكرانيا-1069209567.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم بيع أسلحة لأوكرانيا

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم بيع أسلحة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تبيع أسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان نظام كييف توجيه طلب إلى الجانب الإسرائيلي لتزويدها بأنظمة دفاع جوي. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T20:34+0000

2022-10-18T20:34+0000

2022-10-18T21:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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القدس - سبوتنيك. وقال غانتس، في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (نظام كييف) أسلحة".وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة، سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.

https://sputnikarabic.ae/20221018/أوكرانيا-تعتزم-تقديم-طلب-رسمي-إلى-إسرائيل-لتزويدها-بأنظمة-دفاع-جوي-1069191194.html

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