https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الدفاع-التركي-يرى-أنه-من-الممكن-حل-المشاكل-مع-اليونان-عبر-الحوار-1069207818.html
وزير الدفاع التركي يرى أنه من الممكن حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار
وزير الدفاع التركي يرى أنه من الممكن حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه من الممكن حل مشاكل بلاده مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار المتبادل. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T19:50+0000
2022-10-18T19:50+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فعاليات يوم المراقب لمناورات "الإطلاق الحر -2022" الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار وزير الدفاع إلى أنه التقى نظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس في بروكسل الأسبوع الماضي.وذكر أنه أكد له خلال اللقاء على ضرورة استمرار "الحوار ولقائنا والتباحث من أجل حل شامل ودائم، وأنه يمكن حل المشاكل هذه في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي".لكن أكار قال إنه يجب أن يعلم الجميع أن بلاده لن تسمح بأمر واقع أو موقف غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال.وأضاف وزير الدفاع التركي أن بلاده تنتهج دائما "سياسة مسؤولة وحكيمة وصبورة".وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترات على خلفية عدد من القضايا من بينها الهجرة غير الشرعية وعملية ترسيم الحدود البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/اليونان-تعرض-المساعدة-على-تركيا-إثر-حادث-انفجار-منجم-للفحم-1069051006.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
وزير الدفاع التركي يرى أنه من الممكن حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه من الممكن حل مشاكل بلاده مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار المتبادل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فعاليات يوم المراقب لمناورات "الإطلاق الحر -2022" الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه التقى نظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس في بروكسل الأسبوع الماضي.
وذكر أنه أكد له خلال اللقاء على ضرورة استمرار "الحوار ولقائنا والتباحث من أجل حل شامل ودائم، وأنه يمكن حل المشاكل هذه في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي".
لكن أكار قال إنه يجب أن يعلم الجميع أن بلاده لن تسمح بأمر واقع أو موقف غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف وزير الدفاع التركي
أن بلاده تنتهج دائما "سياسة مسؤولة وحكيمة وصبورة".
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترات على خلفية عدد من القضايا من بينها الهجرة غير الشرعية وعملية ترسيم الحدود البحرية.