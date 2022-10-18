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https://sputnikarabic.ae/20221018/وفد-من-حماس-في-سوريا-للمرة-الأولى-منذ-10-سنوات-للقاء-الأسد-1069191563.html
وفد من "حماس" في سوريا للمرة الأولى منذ 10 سنوات للقاء الأسد
وفد من "حماس" في سوريا للمرة الأولى منذ 10 سنوات للقاء الأسد
يبدأ وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، غدا الأربعاء، زيارة إلى سوريا يستقبله خلالها الرئيس بشار الأسد، فيما تعد الزيارة الأولى منذ مغادره الحركة سوريا قبل 10... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:48+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الرئيس الأسد سيلتقي، فقط، مسؤول العلاقات العربية في حركة حماس، خليل الحية الذي يترأس الوفد".وأضاف عبد المجيد أن "وفد حماس سينضم إلى اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، لمناقشة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية التي تمت في الجزائر".وتابع موضحا أن "الاجتماع الفلسطيني يضم كلا من طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة، وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، وخالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وأبو نضال الأشقر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي سفير فلسطين في سوريا، ومحمد قيس الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث أمين عام منظمة الصاعقة، وزياد الصغير أمين عام حركة فتح الانتفاضة، وجميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".وكانت قيادة حركة "حماس" قررت مغادرة دمشق في شباط/فبراير 2012، بعد نحو عام من بداية الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011.وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، أعلن مسؤول العلاقات العربية في "حماس"، خليل الحية، أن الحركة "اتخذت قرارًا بالسعي لاستعادة العلاقة مع سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20221010/حماس-تؤكد-أهمية-التطبيع-مع-سوريا-ومصادر-تكشف-دور-إيران-وحزب-الله-1068827373.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وفد من "حماس" في سوريا للمرة الأولى منذ 10 سنوات للقاء الأسد

13:48 GMT 18.10.2022
© YouTube.comعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© YouTube.com
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يبدأ وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، غدا الأربعاء، زيارة إلى سوريا يستقبله خلالها الرئيس بشار الأسد، فيما تعد الزيارة الأولى منذ مغادره الحركة سوريا قبل 10 سنوات على خلفية الأزمة في سوريا.
دمشق - سبوتنيك. وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الرئيس الأسد سيلتقي، فقط، مسؤول العلاقات العربية في حركة حماس، خليل الحية الذي يترأس الوفد".
وأضاف عبد المجيد أن "وفد حماس سينضم إلى اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، لمناقشة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية التي تمت في الجزائر".
وتابع موضحا أن "الاجتماع الفلسطيني يضم كلا من طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة، وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، وخالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وأبو نضال الأشقر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي سفير فلسطين في سوريا، ومحمد قيس الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث أمين عام منظمة الصاعقة، وزياد الصغير أمين عام حركة فتح الانتفاضة، وجميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
"حماس" تؤكد أهمية التطبيع مع سوريا ومصادر تكشف دور إيران و"حزب الله"
10 أكتوبر, 09:49 GMT
وكانت قيادة حركة "حماس" قررت مغادرة دمشق في شباط/فبراير 2012، بعد نحو عام من بداية الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011.
وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، أعلن مسؤول العلاقات العربية في "حماس"، خليل الحية، أن الحركة "اتخذت قرارًا بالسعي لاستعادة العلاقة مع سوريا".
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