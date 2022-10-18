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ولي العهد السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت
ولي العهد السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T20:45+0000
2022-10-18T20:45+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، اطمأن بن سلمان خلال الاتصال، على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيًا له الصحة والعافية.كما قدم أيضا التهنئة بمناسبة إعادة تشكيل الحكومة الكويتية، معربا عن تمنياته للكويت حكومة وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار.بدوره، عبر ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.كما جرى خلال الاتصال أيضا، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد توجه إلى إيطاليا في رحلة علاج وذلك لاستكمال الفحوص الطبية المعتادة.
https://sputnikarabic.ae/20221009/أمير-الكويت-يصل-إلى-إيطاليا-لإجراء-فحوصات-طبية-فيديو-1068788520.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج

ولي العهد السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت

20:45 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Poolولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، اطمأن بن سلمان خلال الاتصال، على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيًا له الصحة والعافية.
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كما قدم أيضا التهنئة بمناسبة إعادة تشكيل الحكومة الكويتية، معربا عن تمنياته للكويت حكومة وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، عبر ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
كما جرى خلال الاتصال أيضا، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد توجه إلى إيطاليا في رحلة علاج وذلك لاستكمال الفحوص الطبية المعتادة.
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