https://sputnikarabic.ae/20221018/22-دولة-تعلن-رغبتها-في-شراء-الطائرات-المسيرة-من-إيران-1069202560.html
22 دولة تعلن رغبتها في شراء الطائرات المسيرة من إيران
22 دولة تعلن رغبتها في شراء الطائرات المسيرة من إيران
قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن 22 دولة أبدت رغبتها في شراء الطائرات المسيّرة من إيران. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T17:03+0000
2022-10-18T17:03+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة ألقاها صفوي أمام مؤتمر "العلم والتكنولوجيا"، اليوم الثلاثاء.وأشار صفوي إلى الإنجازات التي تحققت في إيران، وتركيز القوات المسلحة على استخدام العلوم والتكنولوجيا، وإنجازاتها في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وتعاظم القوة الرادعة للبلاد.واستشهد اللواء الإيراني بالعمليات الصاروخية والمدفعية التي نفذتها القوة البرية بالحرس الثوري في إقليم كردستان العراق.وأوضح أنه تم رصد وتوثيق مشاهد هذه العمليات مباشرة باستخدام الطائرات المسيرة المنتجة محليا.وقال إن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج، وأصبحت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يلمح-إلى-بيع-معدات-عسكرية-ودفاعية-لـقوى-عالمية-1067165532.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
22 دولة تعلن رغبتها في شراء الطائرات المسيرة من إيران
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قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن 22 دولة أبدت رغبتها في شراء الطائرات المسيّرة من إيران.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة ألقاها صفوي أمام مؤتمر "العلم والتكنولوجيا"، اليوم الثلاثاء.
وأشار صفوي إلى الإنجازات التي تحققت في إيران، وتركيز القوات المسلحة على استخدام العلوم والتكنولوجيا، وإنجازاتها في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وتعاظم القوة الرادعة للبلاد.
واستشهد اللواء الإيراني بالعمليات الصاروخية والمدفعية التي نفذتها القوة البرية بالحرس الثوري
في إقليم كردستان العراق.
وأوضح أنه تم رصد وتوثيق مشاهد هذه العمليات مباشرة باستخدام الطائرات المسيرة المنتجة محليا.
وقال إن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج، وأصبحت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية.
ووفقا له، فإن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران
، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا استخدام العلم والتكنولوجيا.