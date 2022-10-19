https://sputnikarabic.ae/20221019/أردوغان-يقول-أنه-يمكن-لأوروبا-استخدام-الغاز-الروسي-عبر-تركيا-1069222679.html
أردوغان يقول إنه يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا
أردوغان يقول إنه يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مركز للغاز، حيث يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T10:22+0000
2022-10-19T10:22+0000
2022-10-19T10:30+0000
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وأضاف أردوغان في اجتماع لحزبه في البرلمان: "الآن أوروبا تفكر في كيفية تزويد نفسها بالطاقة في فترة الشتاء المقبلة، نحن، الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المشكلة. علاوة على ذلك، في اجتماعنا الأخير مع السيد بوتين، اتفقنا على إنشاء مركز لتوزيع غاز في تركيا، ويمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا".وأعلن الرئيس التركي، في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهوا وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.يشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أكد في وقت سابق في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال اليوم في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221014/أردوغان-يصدر-تعليماته-لبدء-العمل-بسرعة-على-فكرة-بوتين-لإنشاء-مركز-الغاز-1069014861.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, البرلمان التركي
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, البرلمان التركي
أردوغان يقول إنه يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا
10:22 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مركز للغاز، حيث يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا.
وأضاف أردوغان في اجتماع لحزبه في البرلمان: "الآن أوروبا تفكر في كيفية تزويد نفسها بالطاقة في فترة الشتاء المقبلة، نحن، الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المشكلة. علاوة على ذلك، في اجتماعنا الأخير مع السيد بوتين، اتفقنا على إنشاء مركز لتوزيع غاز في تركيا
، ويمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا".
وأعلن الرئيس التركي، في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهوا وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا
.
يشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أكد في وقت سابق في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قال اليوم في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.