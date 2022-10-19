https://sputnikarabic.ae/20221019/أستراليا-تكسب-40-مليار-دولار-إضافية-من-مبيعات-الغاز-بفضل-الأزمة-الأوكرانية-1069242542.html
أستراليا تكسب 40 مليار دولار إضافية من مبيعات الغاز "بفضل الأزمة الأوكرانية"
أستراليا تكسب 40 مليار دولار إضافية من مبيعات الغاز "بفضل الأزمة الأوكرانية"
قدر معهد أستراليا للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الغاز "المرتبط غالبا بالأحداث في أوكرانيا"، عزز أرباح صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية بما... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T15:46+0000
2022-10-19T15:46+0000
2022-10-19T15:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مركز الأبحاث في بيان إن منتجي الغاز الطبيعي المسال في أستراليا حققوا ما يصل إلى 40 مليار دولار من الأرباح المفاجئة في السنة المالية 2021-22 بفضل ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.وأضاف أن قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا زادت من 30.5 مليار دولار في 2020-21 إلى 70.2 مليار دولار في 2021-22.ووفقا لريتشارد دينيس، المدير التنفيذي لمعهد أستراليا، فإن شركات الغاز الطبيعي المسال تحقق أرباحا غير متوقعة من خلال بيع نفس الكمية من الغاز للعملاء دون أي زيادة تقريبا في تكاليفها.وأشار مركز الأبحاث إلى أنه ينبغي فرض ضرائب على العائدات المفاجئة التي تتراوح بين 26 و40 مليار دولار والتي تلقاها مصدرو الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز في البلاد عن طريق إزالة الحافز للتخلي عن الصادرات لصالح الإمدادات المحلية.في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وفرض الغرب وحلفاؤه عقوبات شاملة على روسيا.أدت الأزمة والعقوبات التي طالت مؤسسات مالية وأخرى في مجال الطاقة، إلى تعميق اضطرابات سلاسل التوريد وخنقت الإمدادات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220809/أمريكا-تتوقع-هيمنتها-على-صادرات-الغاز-الطبيعي-المسال-بفضل-الطلب-الأوروبي-1066232445.html
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أستراليا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم
أستراليا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم
أستراليا تكسب 40 مليار دولار إضافية من مبيعات الغاز "بفضل الأزمة الأوكرانية"
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قدر معهد أستراليا للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الغاز "المرتبط غالبا بالأحداث في أوكرانيا"، عزز أرباح صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية بما يتراوح بين 26 و40 مليار دولار أمريكي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مركز الأبحاث في بيان إن منتجي الغاز الطبيعي المسال في أستراليا حققوا ما يصل إلى 40 مليار دولار من الأرباح المفاجئة في السنة المالية 2021-22 بفضل ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا زادت من 30.5 مليار دولار في 2020-21 إلى 70.2 مليار دولار في 2021-22.
ووفقا لريتشارد دينيس، المدير التنفيذي لمعهد أستراليا، فإن شركات الغاز الطبيعي المسال تحقق أرباحا غير متوقعة من خلال بيع نفس الكمية من الغاز للعملاء دون أي زيادة تقريبا في تكاليفها.
وأشار مركز الأبحاث إلى أنه ينبغي فرض ضرائب على العائدات المفاجئة التي تتراوح بين 26 و40 مليار دولار والتي تلقاها مصدرو الغاز الطبيعي
المسال في أستراليا، لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز في البلاد عن طريق إزالة الحافز للتخلي عن الصادرات لصالح الإمدادات المحلية.
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وفرض الغرب وحلفاؤه عقوبات شاملة على روسيا.
أدت الأزمة والعقوبات
التي طالت مؤسسات مالية وأخرى في مجال الطاقة، إلى تعميق اضطرابات سلاسل التوريد وخنقت الإمدادات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.