https://sputnikarabic.ae/20221019/أكثر-من-نصف-البريطانيين-يؤيدون-استقالة-رئيسة-الوزراء-1069232300.html
أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون استقالة رئيسة الوزراء
أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون استقالة رئيسة الوزراء
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" الفرنسية للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن نحو 53% من البريطانيين يؤيدون استقالة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:20+0000
2022-10-19T13:20+0000
2022-10-19T13:20+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع فإن 20% فقط من المستطلعين عارضوا استقالة تراس، ويعتقد 13% أنها قد تفوز في الانتخابات المقبلة، فيما اعتبر 78% ذلك غير مرجح.هذه الأرقام في الاستطلاع قريبة من تلك المسجلة في استطلاعات الرأي العام قبل استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. في أوائل يوليو/ تموز، أيد 59% من مواطني المملكة المتحدة عزله، مقابل 22% رافضين.وأضاف الاستطلاع في الوقت ذاته أن 74% من البريطانيين لا يثقون بالخطة الاقتصادية للمحافظين، حتى بعد تعيين وزير المالية الجديد جيريمي هانت. يعتقد 35% من المستطلعين أن هانت لن يغير الوضع في اقتصاد البلاد.وقال الاستطلاع إن 12% فقط من البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة، فيما قال 86% عكس ذلك، مضيفا أن 80% من المستطلعين يرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والسياسات الاقتصادية للمحافظين هي سبب المشكلات الاقتصادية الحالية.تعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.أعلن عن ما يسمى بالميزانية المصغرة في 23 سبتمبر/ أيلول من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي يوم الجمعة الماضي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة لاحقا.بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.في وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن استقالة تراس لن تحل المشكلات في البلاد وسط تقارير إعلامية تفيد بأن بعض المحافظين يفكرون في إقناعها بالتنحي.
https://sputnikarabic.ae/20221017/بريطانيا-تلغي-التعديلات-الضريبية-المثيرة-للجدل-بعد-اضطرابات-الأسواق-1069140251.html
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بريطانيا, العالم
أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون استقالة رئيسة الوزراء
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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" الفرنسية للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن نحو 53% من البريطانيين يؤيدون استقالة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب الاستطلاع فإن 20% فقط من المستطلعين عارضوا استقالة تراس، ويعتقد 13% أنها قد تفوز في الانتخابات المقبلة، فيما اعتبر 78% ذلك غير مرجح.
هذه الأرقام في الاستطلاع قريبة من تلك المسجلة في استطلاعات الرأي العام قبل استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. في أوائل يوليو/ تموز، أيد 59% من مواطني المملكة المتحدة عزله، مقابل 22% رافضين.
وأضاف الاستطلاع في الوقت ذاته أن 74% من البريطانيين لا يثقون بالخطة الاقتصادية للمحافظين، حتى بعد تعيين وزير المالية الجديد جيريمي هانت. يعتقد 35% من المستطلعين أن هانت لن يغير الوضع في اقتصاد البلاد.
وقال الاستطلاع إن 12% فقط من البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد في حالة جيدة، فيما قال 86% عكس ذلك، مضيفا أن 80% من المستطلعين يرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والسياسات الاقتصادية للمحافظين هي سبب المشكلات الاقتصادية الحالية.
تعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.
أعلن عن ما يسمى بالميزانية المصغرة في 23 سبتمبر/ أيلول من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي يوم الجمعة الماضي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة
لاحقا.
بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.
في وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن استقالة تراس
لن تحل المشكلات في البلاد وسط تقارير إعلامية تفيد بأن بعض المحافظين يفكرون في إقناعها بالتنحي.