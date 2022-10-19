https://sputnikarabic.ae/20221019/أمريكا-تسحب-36-مليون-برميل-نفط-من-الاحتياطي-الاستراتيجي-وتدرس-طرح-كمية-أكبر-1069247690.html
أمريكا تسحب 3.6 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي وتدرس طرح كمية أكبر
أمريكا تسحب 3.6 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي وتدرس طرح كمية أكبر
سحبت الولايات المتحدة 3.6 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، حسبما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم الأربعاء. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T17:05+0000
2022-10-19T17:05+0000
2022-10-19T17:05+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
واشنطن - سبوتنيك. بيانات إدارة معلومات الطاقة تأتي وسط تقارير إعلامية تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن سحوبات جديدة للحفاظ على أسعار الوقود منخفضة قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.كان تدفق احتياطي البترول الاستراتيجي للأسبوع الذي انتهى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، نحو نصف ما سحبته الإدارة عادة بشكل أسبوعي، في محاولة لإغراق السوق المحلي بالإمدادات والحفاظ على أسعار البنزين منخفضة.وصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات للغالون في منتصف يونيو/ حزيران، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى متوسط سعر أقل من 4 دولارات.تعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات من قبل الجمهوريين المنافسين الذين اتهموه بالمخاطرة باحتياطيات النفط الطارئة في البلاد، لمحاولة استرضاء الناخبين والدفاع عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.منذ نوفمبر 2021، سحبت الإدارة الأمريكية أكثر من 200 مليون برميل من مخزون النفط الطارئ في البلاد، ما أدى إلى تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984.وذكرت تقارير إعلامية أن بايدن كان من المقرر أن يعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عن سحب 15 مليون برميل أخرى من الاحتياطي.
https://sputnikarabic.ae/20221019/وكالة-تكشف-عن-طمأنة-أمريكا-لدول-أوبك-بشأن-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1069240353.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم
أمريكا تسحب 3.6 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي وتدرس طرح كمية أكبر
تابعنا عبر
سحبت الولايات المتحدة 3.6 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، حسبما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم الأربعاء.
واشنطن - سبوتنيك
. بيانات إدارة معلومات الطاقة تأتي وسط تقارير إعلامية تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن سحوبات جديدة للحفاظ على أسعار الوقود منخفضة قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
كان تدفق احتياطي البترول الاستراتيجي للأسبوع الذي انتهى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، نحو نصف ما سحبته الإدارة عادة بشكل أسبوعي، في محاولة لإغراق السوق المحلي بالإمدادات والحفاظ على أسعار البنزين منخفضة.
وصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات للغالون في منتصف يونيو/ حزيران، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى متوسط سعر أقل من 4 دولارات.
تعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات من قبل الجمهوريين المنافسين الذين اتهموه بالمخاطرة باحتياطيات النفط الطارئة في البلاد، لمحاولة استرضاء الناخبين والدفاع عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.
منذ نوفمبر 2021، سحبت الإدارة الأمريكية أكثر من 200 مليون برميل من مخزون النفط الطارئ في البلاد، ما أدى إلى تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984
.
وذكرت تقارير إعلامية أن بايدن كان من المقرر أن يعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عن سحب 15 مليون برميل
أخرى من الاحتياطي.