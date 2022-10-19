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https://sputnikarabic.ae/20221019/إحصائية-تقول-إن-34-من-السعوديين-يعانون-من-اضطرابات-نفسية-1069246098.html
إحصائية تقول إن 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية
إحصائية تقول إن 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية
كشفت إحصائية جديدة في السعودية أن أكثر من 30 في المئة من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية خلال إحدى مراحل حياتهم. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T17:00+0000
2022-10-19T17:00+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الصحة
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وأوضح المسح الوطني السعودي للصحة النفسية أن نسبة من يعانون من اضطرابات نفسية يمثلون 34 من المشاركين في المسح، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأربعاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات التي تم رصدها تشمل:وتشير الإحصائية إلى أن الأمراض النفسية المزمنة تبدأ من عمر 14 عاما وأن 75 في المئة منها تبدأ عند سن 24 عاما، لكنها أشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من يعانون من تلك الاضطرابات يقومون بالتغلب عليها بأنفسهم دون الحاجة إلى رعاية الصحة النفسية.يذكر أن الأمم المتحدة حددت الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، مشيرة إلى أن عدد من يعانون من مشكلات نفسية يصل إلى نحو مليار شخص في العالم.
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مجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصحة
مجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصحة

إحصائية تقول إن 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية

17:00 GMT 19.10.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine اكتئاب، يأس
 اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
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كشفت إحصائية جديدة في السعودية أن أكثر من 30 في المئة من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية خلال إحدى مراحل حياتهم.
وأوضح المسح الوطني السعودي للصحة النفسية أن نسبة من يعانون من اضطرابات نفسية يمثلون 34 من المشاركين في المسح، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات التي تم رصدها تشمل:
قلق الانفصال.
فرط الحركة.
تشتت الانتباه.
وتشير الإحصائية إلى أن الأمراض النفسية المزمنة تبدأ من عمر 14 عاما وأن 75 في المئة منها تبدأ عند سن 24 عاما، لكنها أشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من يعانون من تلك الاضطرابات يقومون بالتغلب عليها بأنفسهم دون الحاجة إلى رعاية الصحة النفسية.
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يذكر أن الأمم المتحدة حددت الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، مشيرة إلى أن عدد من يعانون من مشكلات نفسية يصل إلى نحو مليار شخص في العالم.
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