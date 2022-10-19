https://sputnikarabic.ae/20221019/إصابة-حارس-أمن-إسرائيلي-في-إطلاق-نار-شرقي-القدس-ومقتل-المنفذ-1069252499.html
إصابة حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شرقي القدس ومقتل المنفذ
إصابة حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شرقي القدس ومقتل المنفذ
أصيب حارس أمن إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في هجوم نفذه فلسطيني عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس، فيما تم "تحييد" المهاجم. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T18:09+0000
2022-10-19T18:09+0000
2022-10-19T18:09+0000
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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: " قبل فترة وجيزة وصل مخرب إلى مدخل مدينة معاليه أدوميم وأطلق النار على عناصر الأمن المتواجدين على الحاجز، ما أسفر عن إصابة حارس في يده وتم تحييد المخرب من قبل حراس الأمن".فيما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مسعفي نجمة داوود الحمراء (هيئة إسعاف إسرائيلية)، قدموا الإسعافات الأولية لحارس الأمن الذي أصيب في يده، قبل نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس.وقال موقع "واللا" العبري إن منفذ الهجوم لفظ أنفاسه في المكان متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية المحتلة، توترا متصاعدا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن
إصابة حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شرقي القدس ومقتل المنفذ
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أصيب حارس أمن إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في هجوم نفذه فلسطيني عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس، فيما تم "تحييد" المهاجم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: " قبل فترة وجيزة وصل مخرب إلى مدخل مدينة معاليه أدوميم وأطلق النار على عناصر الأمن المتواجدين على الحاجز، ما أسفر عن إصابة حارس في يده وتم تحييد المخرب من قبل حراس الأمن".
فيما ذكرت القناة
"12" الإسرائيلية أن مسعفي نجمة داوود الحمراء (هيئة إسعاف إسرائيلية)، قدموا الإسعافات الأولية لحارس الأمن الذي أصيب في يده، قبل نقله إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس.
وقال موقع "واللا" العبري إن منفذ الهجوم لفظ أنفاسه في المكان متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي.
وتشهد الضفة الغربية
بما في ذلك مدينة القدس الشرقية المحتلة، توترا متصاعدا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.