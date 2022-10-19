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إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221019/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية--1069258025.html
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
أعلنت إدارة مدينة كييف، اليوم الخميس، عن حالة تأهب جوي ودعت المواطنين إلى النزول إلى الملاجئ. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المدينة: "احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي في كييف. ونطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى الملجأ".هذا وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة فوروشيلوفسكي بجمهورية دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية

22:44 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 23:03 GMT 19.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت إدارة مدينة كييف، اليوم الخميس، عن حالة تأهب جوي ودعت المواطنين إلى النزول إلى الملاجئ.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المدينة: "احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي في كييف. ونطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى الملجأ".
هذا وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة فوروشيلوفسكي بجمهورية دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم.
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