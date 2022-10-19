https://sputnikarabic.ae/20221019/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-منطقتي-بولتافا-وتشيرنيهيف-في-أوكرانيا-1069212854.html
إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
كشفت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T01:21+0000
2022-10-19T01:21+0000
2022-10-19T02:05+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
01:21 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 02:05 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
كشفت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا.
وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.