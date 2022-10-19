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إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-منطقتي-بولتافا-وتشيرنيهيف-في-أوكرانيا-1069212854.html
إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
كشفت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T01:21+0000
2022-10-19T02:05+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا

01:21 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 02:05 GMT 19.10.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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كشفت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا.
وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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