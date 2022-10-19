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https://sputnikarabic.ae/20221019/إغلاق-محكمة-في-موسكو-بسبب-أنباء-عن-وجود-قنبلة-قبل-جلسة-تتعلق-بقضية-وكالة-سخنوت-اليهودية-1069217354.html
إغلاق محكمة في موسكو بسبب أنباء عن وجود قنبلة قبل جلسة تتعلق بقضية وكالة "سخنوت" اليهودية
إغلاق محكمة في موسكو بسبب أنباء عن وجود قنبلة قبل جلسة تتعلق بقضية وكالة "سخنوت" اليهودية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إخلاء محكمة في العاصمة موسكو، وذلك بعد أنباء عن وجود متفجرات قبل جلسة المحاكمة المتعلقة بقضية وكالة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T08:02+0000
2022-10-19T08:02+0000
روسيا
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وأشار المراسل إلى أنه تم إخلاء جميع الزوار قبل 20 دقيقة من بدء الجلسة المتعلقة بقضية "سخنوت".وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا "سوخنوت"، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.وتعتبر "سخنوت" منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
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إغلاق محكمة في موسكو بسبب أنباء عن وجود قنبلة قبل جلسة تتعلق بقضية وكالة "سخنوت" اليهودية

08:02 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمحكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو
محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إخلاء محكمة في العاصمة موسكو، وذلك بعد أنباء عن وجود متفجرات قبل جلسة المحاكمة المتعلقة بقضية وكالة "سخنوت" اليهودية.
وأشار المراسل إلى أنه تم إخلاء جميع الزوار قبل 20 دقيقة من بدء الجلسة المتعلقة بقضية "سخنوت".
وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا "سوخنوت"، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.
وتعتبر "سخنوت" منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.
وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
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