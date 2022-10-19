https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تتهم-دولا-بإنفاق-أموال-لإنشاء-قناة-ناطقة-بالفارسية-وهي-لا-تتحدثها-لفرض-ضغوط-عليها-1069216562.html
إيران تتهم دولا بإنفاق أموال لإنشاء قناة ناطقة بالفارسية وهي لا تتحدثها لفرض ضغوط عليها
إيران تتهم دولا بإنفاق أموال لإنشاء قناة ناطقة بالفارسية وهي لا تتحدثها لفرض ضغوط عليها
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن هناك بعض الدول تنفق أموالها لإنشاء قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية، بينما هي لا تتحدث بها إطلاقا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T07:48+0000
2022-10-19T07:48+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح جهرمي للصحفيين أمس الثلاثاء، أن "هذه الدول تريد من خلال الحرب الإعلامية أن تفرض الضغوط علينا".وأضاف أن "الشعب الإيراني قرر منذ 4 عقود أن يأخذ بزمام أموره وينال الحرية والاستقلال، والتحرر من هيمنة الاستعمار وتقرير مصيره بنفسه".وأشار أن "القوى الاستعمارية لا يمنح أي شيء دون مقابل، وإنما تبحث عن بقرة حلوب"، حسب وصفه.ووفقا له، فإن "هذه القوى حددت مهمة خاصة لكل دولة في خريطة العالم الخاصة بها، حيث قررت بأن يكون البعض منها أبقار للحلب والبعض الأخر أبقارا تذبح وتؤكل لحومها، وبلدان أخرى دجاج بيض". حسب تعبيره.وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20221014/وزير-الداخلية-الإيراني-يتهم-السعودية-بدعم-محتجين-عبر-شبكة-إعلامية-1069011190.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تتهم دولا بإنفاق أموال لإنشاء قناة ناطقة بالفارسية وهي لا تتحدثها لفرض ضغوط عليها
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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن هناك بعض الدول تنفق أموالها لإنشاء قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية، بينما هي لا تتحدث بها إطلاقا.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، أوضح جهرمي للصحفيين أمس الثلاثاء، أن "هذه الدول تريد من خلال الحرب الإعلامية أن تفرض الضغوط علينا".
وأضاف أن "الشعب الإيراني قرر منذ 4 عقود أن يأخذ بزمام أموره وينال الحرية والاستقلال، والتحرر من هيمنة الاستعمار وتقرير مصيره بنفسه".
وأشار أن "القوى الاستعمارية لا يمنح أي شيء دون مقابل، وإنما تبحث عن بقرة حلوب"، حسب وصفه.
ووفقا له، فإن "هذه القوى حددت مهمة خاصة لكل دولة في خريطة العالم الخاصة بها، حيث قررت بأن يكون البعض منها أبقار للحلب والبعض الأخر أبقارا تذبح وتؤكل لحومها، وبلدان أخرى دجاج بيض". حسب تعبيره.
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).