https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-ترفض-مزاعم-توفير-طائرات-بدون-طيار-لروسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1069258134.html
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن إيران ترفض الادعاءات بأنها توفر طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T23:12+0000
2022-10-19T23:12+0000
2022-10-19T23:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيرافاني يوم الأربعاء: "نحن نرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأن إيران نقلت طائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا".وأضاف إيرافاني أن الأجندة السياسية والمعلومات المضللة ضد إيران مخيبة للآمال.في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الكتلة جمعت أدلة على إمدادات إيران المزعومة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا وتستعد لرد.وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في يوليو عن الادعاء بأن روسيا اشترت طائرات مقاتلة بدون طيار من إيران.من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده تزود روسيا بالأسلحة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وسائل الإعلام الأمريكية تضخم الادعاءات المتعلقة بمبيعات الطائرات بدون طيار.بالإضافة إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، مكررا موقف حكومته بأن إيران لا تصدر أسلحة إلى أي طرف في النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تقول-إن-الأمم-المتحدة-ليس-لديها-تفويض-لإجراء-تحقيق-في-استخدام-الطائرات-بدون-طيار-في-أوكرانيا-1069257892.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
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قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن إيران ترفض الادعاءات بأنها توفر طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال إيرافاني يوم الأربعاء: "نحن نرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأن إيران نقلت طائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا".
وأضاف إيرافاني أن الأجندة السياسية والمعلومات المضللة ضد إيران مخيبة للآمال.
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الكتلة جمعت أدلة على إمدادات إيران المزعومة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا
وتستعد لرد.
وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في يوليو عن الادعاء بأن روسيا اشترت طائرات مقاتلة بدون طيار من إيران.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده تزود روسيا بالأسلحة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وسائل الإعلام الأمريكية تضخم الادعاءات المتعلقة بمبيعات الطائرات بدون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، مكررا موقف حكومته بأن إيران لا تصدر أسلحة إلى أي طرف في النزاع.