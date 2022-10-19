عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-ترفض-مزاعم-توفير-طائرات-بدون-طيار-لروسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1069258134.html
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن إيران ترفض الادعاءات بأنها توفر طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T23:12+0000
2022-10-19T23:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيرافاني يوم الأربعاء: "نحن نرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأن إيران نقلت طائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا".وأضاف إيرافاني أن الأجندة السياسية والمعلومات المضللة ضد إيران مخيبة للآمال.في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الكتلة جمعت أدلة على إمدادات إيران المزعومة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا وتستعد لرد.وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في يوليو عن الادعاء بأن روسيا اشترت طائرات مقاتلة بدون طيار من إيران.من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده تزود روسيا بالأسلحة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وسائل الإعلام الأمريكية تضخم الادعاءات المتعلقة بمبيعات الطائرات بدون طيار.بالإضافة إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، مكررا موقف حكومته بأن إيران لا تصدر أسلحة إلى أي طرف في النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تقول-إن-الأمم-المتحدة-ليس-لديها-تفويض-لإجراء-تحقيق-في-استخدام-الطائرات-بدون-طيار-في-أوكرانيا-1069257892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

إيران ترفض مزاعم توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

23:12 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن إيران ترفض الادعاءات بأنها توفر طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيرافاني يوم الأربعاء: "نحن نرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأن إيران نقلت طائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا".
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا
22:34 GMT
وأضاف إيرافاني أن الأجندة السياسية والمعلومات المضللة ضد إيران مخيبة للآمال.
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الكتلة جمعت أدلة على إمدادات إيران المزعومة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا وتستعد لرد.
وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في يوليو عن الادعاء بأن روسيا اشترت طائرات مقاتلة بدون طيار من إيران.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده تزود روسيا بالأسلحة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وسائل الإعلام الأمريكية تضخم الادعاءات المتعلقة بمبيعات الطائرات بدون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، مكررا موقف حكومته بأن إيران لا تصدر أسلحة إلى أي طرف في النزاع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала