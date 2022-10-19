https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعلن-استمرار-المشاورات-مع-روسيا-بهدف-التوصل-إلى-اتفاق-شامل-حول-التعاون-بين-البلدين-1069217153.html

إيران تعلن استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين

إيران تعلن استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، "استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T08:11+0000

2022-10-19T08:11+0000

2022-10-19T08:11+0000

أخبار إيران

روسيا

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074733_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_2b00103b80273f935cbad2ce2c4cf8a0.jpg

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "إيران وروسيا على وشك التوقيع على وثيقة تعاون إستراتيجي مشترك طويل الأمد"، مبينا أن التوقيع على هذا الاتفاق سيتم بنهاية العام الايراني الجاري (20 مارس/ اذار مارس 2023)، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى قضايا لم تذكر حول مطالب الغرب خلال مفاوضات إلغاء الحظر مع إيران، مؤكدا أن "إحدى المشاكل في الاتفاق النووي أن الالتزامات محددة بوضوح لكن إلغاء إجراءات الحظر لم يتم تحديدها بوضوح".وبين عبد اللهيان، أنه "على هامش الاتفاق النووي واجهنا مطالب الأمريكيين حول شطب أسماء 60 شخصا ممن تورطوا في اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني من القائمة السوداء الإيرانية، في خطوة غير مبررة وقد اكدنا لهم صراحة بان هذا الامر خط أحمر".وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".جاءت تصريحات كناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.

https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تستبعد-العودة-للاتفاق-النووي-الإيراني-في-المستقبل-القريب-1069002574.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني