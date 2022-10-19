https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعلن-استمرار-المشاورات-مع-روسيا-بهدف-التوصل-إلى-اتفاق-شامل-حول-التعاون-بين-البلدين-1069217153.html
إيران تعلن استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين
إيران تعلن استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، "استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T08:11+0000
2022-10-19T08:11+0000
2022-10-19T08:11+0000
أخبار إيران
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال عبد اللهيان، في تصريحات له ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "إيران وروسيا على وشك التوقيع على وثيقة تعاون إستراتيجي مشترك طويل الأمد"، مبينا أن التوقيع على هذا الاتفاق سيتم بنهاية العام الايراني الجاري (20 مارس/ اذار مارس 2023)، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى قضايا لم تذكر حول مطالب الغرب خلال مفاوضات إلغاء الحظر مع إيران، مؤكدا أن "إحدى المشاكل في الاتفاق النووي أن الالتزامات محددة بوضوح لكن إلغاء إجراءات الحظر لم يتم تحديدها بوضوح".وبين عبد اللهيان، أنه "على هامش الاتفاق النووي واجهنا مطالب الأمريكيين حول شطب أسماء 60 شخصا ممن تورطوا في اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني من القائمة السوداء الإيرانية، في خطوة غير مبررة وقد اكدنا لهم صراحة بان هذا الامر خط أحمر".وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".جاءت تصريحات كناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تستبعد-العودة-للاتفاق-النووي-الإيراني-في-المستقبل-القريب-1069002574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تعلن استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، "استمرار المشاورات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين.
وقال عبد اللهيان، في تصريحات له ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "إيران وروسيا على وشك التوقيع على وثيقة تعاون إستراتيجي مشترك طويل الأمد"، مبينا أن التوقيع على هذا الاتفاق سيتم بنهاية العام الايراني الجاري (20 مارس/ اذار مارس 2023)، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى قضايا لم تذكر حول مطالب الغرب خلال مفاوضات إلغاء الحظر مع إيران، مؤكدا أن "إحدى المشاكل في الاتفاق النووي أن الالتزامات محددة بوضوح لكن إلغاء إجراءات الحظر لم يتم تحديدها بوضوح".
وبين عبد اللهيان، أنه "على هامش الاتفاق النووي واجهنا مطالب الأمريكيين حول شطب أسماء 60 شخصا ممن تورطوا في اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني من القائمة السوداء الإيرانية، في خطوة غير مبررة وقد اكدنا لهم صراحة بان هذا الامر خط أحمر".
وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي
"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".
جاءت تصريحات كناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.