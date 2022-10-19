https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تفرض-عقوبات-على-المملكة-المتحدة-بسبب-التحريض-على-الاضطرابات-1069256449.html

إيران تفرض عقوبات على المملكة المتحدة بسبب التحريض على الاضطرابات

إيران تفرض عقوبات على المملكة المتحدة بسبب التحريض على الاضطرابات

فرضت إيران عقوبات على المملكة المتحدة، متهمة السلطات البريطانية بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T20:45+0000

2022-10-19T20:45+0000

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إيران

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بريطانيا

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وشملت العقوبات تسعة أفراد، والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، ومركز الاتصالات الحكومي (GCHQ)، وكذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عددا من الشركات مدرجة على قائمة العقوبات.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم فرض عقوبات على الإذاعة الإيرانية ومقرها المملكة المتحدة وقناة "إيران إنترناشيونال" والنسخة الفارسية لقناة "بي بي سي" التلفزيونية، وكذلك شركات الإعلام "فولانت ميديا" و"غلوبال ميديا" و"دي إم إيه ميديا".كما تم إدراج توم توجندهات، نائب وزير الداخلية البريطاني، وقائد القوات العسكرية البريطانية في منطقة الخليج دون ماكينون، في قائمة العقوبات، من بين أفراد آخرين.وأوضحت الوزارة في بيان إنها فرضت عقوبات على العديد من الكيانات الاعتبارية والأفراد في المملكة المتحدة "بسبب أفعالهم المتعمدة لدعم الجماعات الإرهابية ... من خلال فرض هذه العقوبات، تقر إيران بمسؤولية حكومة المملكة المتحدة عن دعم الارهاب وانتهاك حقوق الانسان فضلا عن حقيقة ان المملكة المتحدة متورطة في تنظيم والتحريض على الفوضى والهجمات الارهابية في ايران".وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات وفاة الشابة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.وكشفت الوزارة في بيان وقتها، أن المواطنين الأجانب من دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت بريطانيا، "فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وشرطة الأخلاق، بسبب ما قالت "دورهم العنيف في قمع التظاهرات التي لا تزال مستمرة في إيران منذ أسابيع تنديداً بوفاة الشابة مهسا أميني".وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html

https://sputnikarabic.ae/20221010/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-شرطة-الأخلاق-الإيرانية-ومسؤولين-أمنيين-كبار-1068851201.html

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