https://sputnikarabic.ae/20221019/الإعلان-عن-زيادة-جديدة-في-أسعار-الوقود-بمصر-على-وشك-الصدور--1069228889.html
الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بمصر على وشك الصدور
الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بمصر على وشك الصدور
أكد مصدر مطلع على أعمال لجنة تسعير الوقود في مصر، أن اللجنة ستعلن الأسعار الجديدة للوقود خلال أيام بزيادة مماثلة لما أعلنته قبل ثلاثة أشهر. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وتراجع لجنة التسعير التلقائي، أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وقررت قبل ثلاثة أشهر رفع أسعار أنواع الوقود المختلفة بنسب تراوحت بين 5.7 بالمئة و10.3 بالمئة.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، "هناك حالة عدم استقرار واضحة في أسعار الوقود عالميا، كما أن هناك عدم استقرار في سعر الصرف، وهما العاملان اللذان تعتمد عليهما اللجنة في تسعير الوقود".وأضاف المصدر "على الرغم من التذبذب الشديد في الأسعار، والمتوقع أن يزيد في المقبلة، نتيجة قرار (أوبك+) خفض إنتاجها، ورغم التوقعات بزيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة، إلا أن اللجنة راعت خلال مناقشاتها البعد الاجتماعي، وقررت ألا تتجاوز الزيادة الجديدة الزيادة السابقة".وتشكلت لجنة التسعير التلقائي للوقود في نهاية عام 2018، وبدأت عملها في عام 2019، وتقوم اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، بحسب المتغيرات في سوق الصرف وأسعار الطاقة عالميا.ومنذ الربع الثاني من عام 2021 وحتى شهر تموز/يوليو الماضي رفعت اللجنة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23 و28 بالمئة، عبر زيادتها على 6 دفعات متتالية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-وخام-برنت-يهبط-لأقل-من-90-دولارا-للبرميل-1069194284.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بمصر على وشك الصدور
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أكد مصدر مطلع على أعمال لجنة تسعير الوقود في مصر، أن اللجنة ستعلن الأسعار الجديدة للوقود خلال أيام بزيادة مماثلة لما أعلنته قبل ثلاثة أشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وتراجع لجنة التسعير التلقائي، أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وقررت قبل ثلاثة أشهر رفع أسعار أنواع الوقود المختلفة بنسب تراوحت بين 5.7 بالمئة و10.3 بالمئة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، "هناك حالة عدم استقرار واضحة في أسعار الوقود عالميا، كما أن هناك عدم استقرار في سعر الصرف، وهما العاملان اللذان تعتمد عليهما اللجنة في تسعير الوقود".
وأضاف المصدر "على الرغم من التذبذب الشديد في الأسعار، والمتوقع أن يزيد في المقبلة، نتيجة قرار (أوبك+
) خفض إنتاجها، ورغم التوقعات بزيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة، إلا أن اللجنة راعت خلال مناقشاتها البعد الاجتماعي، وقررت ألا تتجاوز الزيادة الجديدة الزيادة السابقة".
وأكد المصدر أن "مناقشات التسعير تقريبا انتهت، والقرار على وشك الصدور خلال الأيام المقبلة، ومن المعتاد أن يصدر القرار صباح يوم العطلة الرسمية، حتى تكون هناك فرصة لتطبيقه بدون إرباك للأسواق، لذا فالقرار قد يعلن صباح الجمعة المقبلة، وإذا تأخر سيكون في الجمعة التالية، ولا أتوقع أن يتأخر".
وتشكلت لجنة التسعير التلقائي للوقود في نهاية عام 2018، وبدأت عملها في عام 2019، وتقوم اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، بحسب المتغيرات في سوق الصرف وأسعار الطاقة عالميا.
ومنذ الربع الثاني من عام 2021 وحتى شهر تموز/يوليو الماضي رفعت اللجنة أسعار الوقود
بنسب تتراوح بين 23 و28 بالمئة، عبر زيادتها على 6 دفعات متتالية.