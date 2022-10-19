https://sputnikarabic.ae/20221019/البيت-الأبيض-يؤكد-أن-بايدن-لا-يحاول-تحاشي-لقاء-بوتين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-1069256700.html
البيت الأبيض يؤكد أن بايدن لا يحاول تحاشي لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين
البيت الأبيض يؤكد أن بايدن لا يحاول تحاشي لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين
نفى البيت الأبيض صحة تقارير إعلامية تزعم أن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول تحاشي أي لقاء، ولو عابر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال انعقاد قمة مجموعة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T20:47+0000
2022-10-19T20:47+0000
2022-10-19T20:47+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: "هذه التقارير غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة"، تعليقًا على تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية زعمت فيه أن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده لمنع أي لقاء مباشر بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين المقبلة.وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية، إن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) مقتنع تمامًا بأن روسيا يجب أن تقبل اقتراحا جادا (بشأن تبادل الأسرى)، الذي قدمناه، أو أن تقدم مقترحا معاكسا جادا للتفاوض. ومع ذلك أكرر، ليس لديه (بايدن) نية للقاء فلاديمير بوتين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يؤكد أن بايدن لا يحاول تحاشي لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين
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نفى البيت الأبيض صحة تقارير إعلامية تزعم أن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول تحاشي أي لقاء، ولو عابر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: "هذه التقارير غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة"، تعليقًا على تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية زعمت فيه أن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده لمنع أي لقاء مباشر بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين المقبلة.
ويأتي هذا النفي بعد أيام من إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية
، إن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) مقتنع تمامًا بأن روسيا يجب أن تقبل اقتراحا جادا (بشأن تبادل الأسرى)، الذي قدمناه، أو أن تقدم مقترحا معاكسا جادا للتفاوض. ومع ذلك أكرر، ليس لديه (بايدن) نية للقاء فلاديمير بوتين".