https://sputnikarabic.ae/20221019/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-جنوبي-الضفة-1069236855.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي الضفة
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي الضفة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T14:26+0000
2022-10-19T14:26+0000
2022-10-19T14:26+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "سقطت طائرة دون طيار من نوع "سكاي رايدر" في وقت سابق اليوم خلال عملية روتينية في منطقة مدينة الخليل وتم جمعها قبل فترة وجيزة".وأضاف: "لا يوجد خوف من تسرب المعلومات. يجري التحقيق في الحادث".وفي الأونة الأخيرة تكررت حوادث سقوط طائرات مسيرة إسرائيلية في أنحاء الضفة، تقوم بجمع معلومات استخبارية.والأربعاء الماضي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال)، بسقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش أيضا في مدينة الخليل.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، وقتها، أنه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، سقطت طائرة مسيرة نتيجة لعطل فني في قرية "بيت أومير" بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا بين القوات الإسرائيلية التي تشن عملية عسكرية واسعة لاعتقال "مطلوبين" تخللتها عمليات اغتيال، وبين ناشطين فلسطينيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي الضفة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "سقطت طائرة دون طيار من نوع "سكاي رايدر" في وقت سابق اليوم خلال عملية روتينية في منطقة مدينة الخليل وتم جمعها قبل فترة وجيزة".
وأضاف: "لا يوجد خوف من تسرب المعلومات. يجري التحقيق في الحادث".
وفي الأونة الأخيرة تكررت حوادث سقوط طائرات مسيرة إسرائيلية في أنحاء الضفة، تقوم بجمع معلومات استخبارية.
والأربعاء الماضي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال)، بسقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش أيضا في مدينة الخليل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية
على حسابها الرسمي على "تويتر"، وقتها، أنه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، سقطت طائرة مسيرة نتيجة لعطل فني في قرية "بيت أومير" بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية
تصعيدا كبيرا بين القوات الإسرائيلية التي تشن عملية عسكرية واسعة لاعتقال "مطلوبين" تخللتها عمليات اغتيال، وبين ناشطين فلسطينيين.