https://sputnikarabic.ae/20221019/الجيش-الروسي-يدمر-قوات-إنزال-أوكرانية-من-37-زورقا-حاولت-السيطرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1069228464.html
الجيش الروسي يدمر قوات إنزال أوكرانية من 37 زورقا حاولت السيطرة على محطة زابوروجيه النووية
الجيش الروسي يدمر قوات إنزال أوكرانية من 37 زورقا حاولت السيطرة على محطة زابوروجيه النووية
أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة، تستهدف أنظمة التحكم والطاقة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:20+0000
2022-10-19T12:20+0000
2022-10-19T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت القوات الروسية بنيرانها، أضرارا بوحدات اللواء الآلي 14 واللواء 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك بالمرتزقة الأجانب، في مناطق بتروبافلوفسك وبيشانوي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.وحيدت القوات الروسية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كراسني-ليمان، تم إفشال محاولات العدو لعبور نهر زيربيتس ليلا في مناطق ستيلماخوفكا وروزوفكا ورايجورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وحيدت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".وبحسب البيان "دمرت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية 7 مواقع قيادة في مناطق ميتالوفكا ودفوريتشنايا ومقاطعة خاركوف وإيليتشوفكا وتوريتسك وياكوفليفكا وبودغورنو في جمهورية دونيتسك الشعبية وجولييبول ومقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 64 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة.ودمرت القوات الروسية 3 مستودعات للذخيرة في مناطق شيرفونا دولينا، ومقاطعة خاركوف، ونوفوغريغوروفكا، ومقاطعة زابوروجيه، وبيريزنيغوفاتوي، ومقاطعة نيكولايف.وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات التي من شأنها خلق تهديد بكارثة في محطة زابورجيه للطاقة النووية. واليوم، وفي حوالي الساعة 4 صباحا، قام العدو، بقوات يصل قوامها إلى سريتين، بمحاولة أخرى لإنزال قوات على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا والاستيلاء على أراضي محطة الطاقة النووية". وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 90 جنديا، و14 قاربا، فيما قامت قوات المدفعية بتشتيت بقية القوات في مياه خزان كاخوفكا.
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https://sputnikarabic.ae/20221019/القوات-الأوكرانية-تشن-هجومًا-على-مقاطعة-خيرسون--1069221731.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر قوات إنزال أوكرانية من 37 زورقا حاولت السيطرة على محطة زابوروجيه النووية
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أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة، تستهدف أنظمة التحكم والطاقة العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى إفشال عملية إنزال أوكرانية بهدف السيطرة على محطة زابوروجيه النووية.
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت القوات الروسية بنيرانها، أضرارا بوحدات اللواء الآلي 14 واللواء 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك بالمرتزقة الأجانب، في مناطق بتروبافلوفسك وبيشانوي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.
وحيدت القوات الروسية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كراسني-ليمان، تم إفشال محاولات العدو لعبور نهر
زيربيتس ليلا في مناطق ستيلماخوفكا وروزوفكا ورايجورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وحيدت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".
وبينت الدفاع الروسية أنه في "اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ، دمرت الضربات الصاروخية التي شنتها قوات الفضاء الروسية بالقرب من مدينة نيكولايف ومناطق نوفوسكريسنسكوي وبيزيمينوي وتريفونوفكا من مقاطعة خيرسون وحدات من لواء المشاة 60 ولواء المشاة البحري 35 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تشكيلات المرتزقة في "الفيلق الأجنبي". وخلال النهار، تم تحييد أكثر من 120 فردا من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين و8 مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة في هذا الاتجاه".
وبحسب البيان "دمرت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية 7 مواقع قيادة في مناطق ميتالوفكا ودفوريتشنايا ومقاطعة خاركوف وإيليتشوفكا وتوريتسك وياكوفليفكا وبودغورنو في جمهورية دونيتسك الشعبية وجولييبول ومقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 64 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة.
ودمرت القوات الروسية 3 مستودعات للذخيرة في مناطق شيرفونا دولينا، ومقاطعة خاركوف، ونوفوغريغوروفكا، ومقاطعة زابوروجيه، وبيريزنيغوفاتوي، ومقاطعة نيكولايف.
وبينت الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط طائرة "سو 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانيةـ عن طريق الدفاعات الجوية الروسية في منطقة تريفونوفكا بمقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط 12 طائرة بلا طيار أوكرانية في الهواء في مناطق تشايكينو وسوخانوفو وكوتشيرسكوي في مقاطعة خيرسون ونوفوسيلوفكا ستارومايورسكوي ولوغانسك من جمهورية دونيتسك الشعبية وبوباسنايا من جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات
التي من شأنها خلق تهديد بكارثة في محطة زابورجيه للطاقة النووية. واليوم، وفي حوالي الساعة 4 صباحا، قام العدو، بقوات يصل قوامها إلى سريتين، بمحاولة أخرى لإنزال قوات على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا والاستيلاء على أراضي محطة الطاقة النووية".
وتابع البيان: "وقد شارك في عميلة الإنزال 37 قاربا وزورقا محملين بجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، من بينها 12 زورقا ثقيلا و25 من النوع الخفيف. وقد قامت القوات الروسية التي تحرس محيط محطة زابورجيه للطاقة النووية بتدمير قوة الإنزال.
وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 90 جنديا، و14 قاربا، فيما قامت قوات المدفعية بتشتيت بقية القوات في مياه خزان كاخوفكا.