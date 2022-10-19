https://sputnikarabic.ae/20221019/الجيش-الروسي-يدمر-قوات-إنزال-أوكرانية-من-37-زورقا-حاولت-السيطرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1069228464.html

الجيش الروسي يدمر قوات إنزال أوكرانية من 37 زورقا حاولت السيطرة على محطة زابوروجيه النووية

الجيش الروسي يدمر قوات إنزال أوكرانية من 37 زورقا حاولت السيطرة على محطة زابوروجيه النووية

أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة، تستهدف أنظمة التحكم والطاقة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T12:20+0000

2022-10-19T12:20+0000

2022-10-19T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064352694_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a2f5c78b9c0ce176e8a98b79d256f131.jpg

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت القوات الروسية بنيرانها، أضرارا بوحدات اللواء الآلي 14 واللواء 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك بالمرتزقة الأجانب، في مناطق بتروبافلوفسك وبيشانوي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.وحيدت القوات الروسية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه كراسني-ليمان، تم إفشال محاولات العدو لعبور نهر زيربيتس ليلا في مناطق ستيلماخوفكا وروزوفكا ورايجورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وحيدت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".وبحسب البيان "دمرت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية 7 مواقع قيادة في مناطق ميتالوفكا ودفوريتشنايا ومقاطعة خاركوف وإيليتشوفكا وتوريتسك وياكوفليفكا وبودغورنو في جمهورية دونيتسك الشعبية وجولييبول ومقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 64 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة.ودمرت القوات الروسية 3 مستودعات للذخيرة في مناطق شيرفونا دولينا، ومقاطعة خاركوف، ونوفوغريغوروفكا، ومقاطعة زابوروجيه، وبيريزنيغوفاتوي، ومقاطعة نيكولايف.وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات التي من شأنها خلق تهديد بكارثة في محطة زابورجيه للطاقة النووية. واليوم، وفي حوالي الساعة 4 صباحا، قام العدو، بقوات يصل قوامها إلى سريتين، بمحاولة أخرى لإنزال قوات على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا والاستيلاء على أراضي محطة الطاقة النووية". وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 90 جنديا، و14 قاربا، فيما قامت قوات المدفعية بتشتيت بقية القوات في مياه خزان كاخوفكا.

https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-سيحدث-للقوات-الأوكرانية-إذا-توقف-أمريكا-عن-مساعدة-كييف-خبير-يوضح-1069223623.html

https://sputnikarabic.ae/20221019/القوات-الأوكرانية-تشن-هجومًا-على-مقاطعة-خيرسون--1069221731.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا